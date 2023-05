Anticipa l'estate: con Revolut Premium la copertura medica è inclusa

Se questa estate hai intenzione di partire per un viaggio all'estero, ci sono molte cose da considerare per garantire un'esperienza indimenticabile. Tuttavia, tra i preparativi per la prenotazione del volo, la scelta dell'itinerario e la ricerca delle attrazioni da visitare, potresti dimenticare l'aspetto più importante: l'assicurazione di viaggio.

Quando si tratta di viaggi internazionali, la copertura medica e per bagagli/voli possono fare la differenza tra un viaggio piacevole e uno estremamente stressante. Alcuni istituti bancari offrono gratuitamente un'assicurazione ai propri titolari: è il caso di Revolut, che nel suo piano Premium mette a disposizione una copertura medica e dentistica d'emergenza globale, oltre a una copertura su voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio.

La polizza viene attivata nel momento in cui sottoscrivi o esegui l'upgrade al piano Premium e la riceverai automaticamente una volta all'estero. Se sei un nuovo cliente, grazie alla promozione attiva potrai inoltre ottenere tre mesi di Revolut Premium completamente gratis: ti basta collegarti alla pagina dell'offerta, registrarti ed effettuare l'upgrade a costo zero.

Cosa include e come attivare l'assicurazione viaggio Revolut

La copertura dell'assicurazione di viaggio Revolut si applica ai viaggi annullati, interrotti o ritardati, per bagaglio smarrito, danneggiato o arrivato in ritardo, per spese mediche all'estero, per la franchigia noleggio auto e per gli sport invernali ed estremi. In poche parole, una assicurazione a 360° che si estende anche ai figli idonei, a condizione che siano in viaggio con il titolare del conto.

La polizza è un benefit riservato ai soli titolari di conti Premium e Metal. Ci sono alcune condizioni da rispettare:

Essere residente nel Regno Unito o nello SEE (escluse Gibilterra e Svizzera)

Essere titolare del conto e avere almeno 18 anni di età

Avere come residenza principale il Paese in cui è stato aperto il conto Revolut

Revolut Premium offre anche altri vantaggi, tra cui cambi valuta illimitati in oltre 29 valute, fino al 5% di cashback per prenotazioni soggiorni, invio denaro gratis, bonifici nazionali illimitati, prelievi fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete a livello nazionale e una carta Premium esclusiva e personalizzabile. Questo e molto altro potrai ottenerlo gratuitamente per i primi tre mesi: basta aprire un conto Revolut premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.