Anticipa i tuoi nemici e ascolta i loro passi con le Cuffie da Gaming Turtle Beach al 33% DI SCONTO

Utilizzare delle buone cuffie da gaming durante le sessioni di gioco può essere utile sia in multiplayer, per ascoltare i passi e i suono dei nemici, sia in single player per aumentare l'immersione all'interno del videogame. Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 33% sulle cuffie da gaming Turtle Beach per un prezzo finale di 59,98€.

Cuffie da gaming Turtle Beach al 33% di sconto su Amazon

Le cuffie da gaming Turtle Beach, con licenza ufficiale da Microsoft per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X e Xbox One S, assicurano un'esperienza audio di gioco e chat di alta qualità.

La batteria migliorata offre oltre 24 ore di autonomia, garantendo che le cuffie siano sempre pronte per l'azione. La ricarica rapida consente di ottenere 8,5 ore di vita della batteria con soli 15 minuti di ricarica tramite il cavo USB-C incluso.

Le cuffie vantano le avanzate impostazioni sonore Superhuman Hearing di Turtle Beach, che permettono di captare suoni cruciali per il successo in gioco, come i passi dei nemici e la ricarica delle armi. L'audio amplificato, con altoparlanti da 50 mm ottimamente calibrati, offre un'esperienza sonora precisa e immersiva.

Compatibili con Suono Surround per Xbox, le cuffie sono ottimizzate per fornire un suono surround immersivo con supporto per Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone. Con queste cuffie, vivi un'esperienza di gioco completa e competitiva, immergendoti totalmente nell'audio dettagliato e coinvolgente.

Amazon, oggi, pensa alle tue esigenze da gaming e lo fa mettendo in sconto del 33% le cuffie turtle beach per un costo finale d'acquisto di 59,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.