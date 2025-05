Anthropic presenta due nuove modelli AI: Claude Opus 4 e Sonnet 4

L’azienda californiana Anthropic ha presentato due modelli all’avanguardia di intelligenza artificiale che promettono di ridefinire gli standard del settore. Si tratta di Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4, soluzioni avanzate che si distinguono per le loro capacità innovative e prestazioni senza precedenti.

Anthropic: le caratteristiche sorprendenti di Claude Opus 4

Con il lancio di questi nuovi modelli, Anthropic continua a spingere i confini della tecnologia, puntando a creare sistemi sempre più autonomi e performanti. Il fiore all’occhiello, Claude Opus 4, ha già stabilito un record impressionante nei benchmark di settore, superando giganti come Google Gemini 2.5 Pro, OpenAI o3 reasoning e GPT-4.1. La sua caratteristica più sorprendente è l’autonomia, che gli consente di operare fino a sette ore consecutive senza necessità di supervisione umana, una vera rivoluzione per la gestione di progetti complessi.

Anthropic: l'introduzione di Claude Sonnet 4

Accanto a questo modello premium, l’azienda ha introdotto Claude Sonnet 4, un’evoluzione del precedente Sonnet 3.7. Questo modello è stato progettato per offrire un equilibrio ottimale tra prestazioni e costi, rendendolo una scelta ideale per sviluppatori e aziende. In particolare, Claude Sonnet 4 si integra perfettamente con strumenti come GitHub, fornendo una soluzione potente ma accessibile per la programmazione e la risoluzione di problemi complessi.

Thinking Summaries e API di Anthropic

Entrambi i modelli presentano una nuova funzionalità denominata “Thinking summaries” (riassunti di pensiero - letteralmente), che permette agli utenti di visualizzare con chiarezza i processi logici utilizzati dall’intelligenza artificiale. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo, offrendo maggiore trasparenza e comprensione delle decisioni prese dai sistemi AI.

L’API Anthropic si arricchisce inoltre di quattro nuove funzionalità che ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo: uno strumento per l’esecuzione di codice, il connettore MCP, un’API per la gestione dei file e la memorizzazione temporanea dei prompt. Questi strumenti consentono agli sviluppatori di sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi modelli, facilitando l’integrazione e l’implementazione in vari contesti.

Distribuzione e rollout

Per quanto riguarda la distribuzione, i modelli sono disponibili attraverso diversi canali, tra cui l’API Anthropic, Amazon Bedrock e Google Cloud Vertex AI. Nonostante le significative innovazioni introdotte, i prezzi rimangono invariati rispetto alle versioni precedenti: Claude Opus 4 è disponibile a 15 dollari per input e 75 dollari per output per milione di token, mentre Claude Sonnet 4 offre un’alternativa più economica con costi di 3 e 15 dollari rispettivamente.