Anthropic lancia una nuova API per la ricerca web tramite Claude AI

Anthropic ha presentato una novità che potrebbe ridefinire il panorama delle AI avanzate: la nuova API di ricerca web. Questo strumento consente ai modelli Claude AI di effettuare ricerche in tempo reale su internet, garantendo risposte precise e basate su dati aggiornati. Si tratta di un importante passo avanti per fornire informazioni sempre più contestuali e rilevanti.

Progettazione e funzioni

La nuova API è progettata per sviluppatori e aziende che desiderano potenziare le capacità dei propri strumenti AI. La caratteristica principale è la possibilità di integrare informazioni recenti alle conoscenze già presenti nel modello. Questo è particolarmente utile in ambiti che richiedono aggiornamenti costanti o per rispondere a domande su argomenti specialistici. Claude AI utilizza un avanzato sistema di ragionamento per determinare quando è necessario eseguire una ricerca online, rendendo l'interazione con l'utente ancora più intelligente.

Un'altra innovazione di questa API è la capacità di affinare progressivamente le query. Attraverso ricerche multiple, Claude AI utilizza i risultati iniziali per migliorare e perfezionare ulteriormente le successive, garantendo una maggiore precisione. Inoltre, gli sviluppatori possono personalizzare il comportamento del sistema, specificando, ad esempio, quali domini includere o escludere nelle ricerche. Questo livello di controllo rende la tecnologia particolarmente versatile per molteplici applicazioni.

Costi e integrazione

Per quanto riguarda i costi, il servizio è disponibile a partire da 10 dollari per 1.000 ricerche. Attualmente, l'API supporta i modelli Claude 3.7 Sonnet, Claude 3.5 Sonnet e Claude 3.5 Haiku, posizionando Anthropic come un attore competitivo in un mercato in cui l'accesso a dati aggiornati è cruciale per il successo.

Parallelamente, l'azienda sta integrando queste funzionalità di ricerca anche in Claude Code, uno strumento dedicato agli sviluppatori per la programmazione. Questa integrazione consente all'AI di accedere a documentazioni tecniche aggiornate, specifiche API e altre risorse fondamentali per il coding. Sebbene questa funzione sia ancora in fase beta, rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di Anthropic nel migliorare continuamente i propri prodotti.