Anthropic lancia la modalità vocale per Claude, sfida a ChatGPT

Il panorama dell’intelligenza artificiale si arricchisce di una nuova sfida tecnologica: Anthropic ha annunciato il prossimo lancio della modalità vocale per il suo chatbot Claude. Questa funzionalità consentirà agli utenti di interagire con l’assistente AI esclusivamente tramite comandi vocali, posizionandosi come diretta concorrente della funzione analoga già implementata da ChatGPT di OpenAI.

La nuova interfaccia vocale di Claude offrirà tre opzioni sonore distinte in lingua inglese: Air, Mellow e Buttery. Ogni voce è progettata con tonalità uniche per adattarsi alle diverse preferenze degli utenti, dimostrando l’attenzione di Anthropic verso la personalizzazione dell’esperienza utente. Questo sviluppo rappresenta un passo naturale per l’azienda, che già in passato aveva sperimentato internamente prototipi con capacità vocali, come rivelato dal Chief Product Officer Mike Krieger in un’intervista al Financial Times.

Parallelamente, Claude ha ampliato le sue capacità integrandosi con Google Workspace, offrendo agli utenti la possibilità di accedere e analizzare documenti direttamente dalla piattaforma. Questa integrazione rappresenta un significativo vantaggio per gli utenti in ambito lavorativo, aumentando l’efficienza e la produttività attraverso un utilizzo avanzato dell’AI.

L'AI conversazionale

Il settore dell’intelligenza artificiale conversazionale è sempre più competitivo. OpenAI ha già introdotto funzionalità vocali per ChatGPT, mentre giganti come Google e Samsung continuano a innovare per guadagnare quote di mercato. La personalizzazione, come dimostrato dalla scelta di Anthropic di offrire voci diverse, si conferma un elemento strategico per distinguersi in un mercato in rapida evoluzione.

Nonostante Anthropic non abbia ancora annunciato una data ufficiale per il lancio della modalità vocale, gli esperti del settore prevedono che l’aggiornamento potrebbe essere disponibile nel giro di poche settimane o mesi. La velocità di implementazione sarà cruciale per mantenere il passo con i principali concorrenti e consolidare la posizione dell’azienda come leader del settore.

Con questa mossa, Anthropic dimostra di voler definire nuovi standard per l’interazione tra esseri umani e assistenti virtuali. La combinazione di innovazione tecnologica e attenzione alla user experience pone Claude come un protagonista di rilievo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale conversazionale.