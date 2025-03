Anthropic introdurrà presto il controllo vocale in Claude

Anthropic vuole aggiornare il suo modello AI Claude per quanto riguarda il controllo vocale. Secondo quanto annunciato dallo Chief Product Officer dell’azienda Mike Krieger al Financial Times, la start-up AI sta attualmente sviluppando prototipi interni che consentiranno agli utenti di comunicare con Claude tramite voce. Un altro obiettivo principale di ulteriore sviluppo è attualmente sulle funzioni per i clienti aziendali. Il controllo vocale non è una novità nel settore dell’AI. OpenAI l’ha introdotto un po' di tempo fa su ChatGPT e lo stesso ha fatto Google su Gemini. Per non rimanere un passo indietro rispetto ai competitor, sembra che Anthropic abbia intenzione di insegnare a parlare al suo LLM Claude. Krieger immagina che, in futuro, ciò potrebbe anche consentire il controllo del computer tramite linguaggio naturale.

Per implementare la nuova funzionalità, Anthropic sarebbe in trattative con Amazon e la start-up AI ElevenLabs, che hanno già esperienza in questo settore. Tuttavia, ad oggi non sono ancora stati rilasciati dettagli ufficiali sui possibili accordi tra queste aziende.

Anthropic: vendite dell'API per le aziende crescono rapidamente

Tra le altre novità, l’azienda spera anche di ottenere nuovi clienti, in particolare nell'ambiente aziendale. Secondo Anthropic, le vendite generate con l'API e con le aziende stanno crescendo due volte più velocemente di quelle generate dalle commissioni utente dei consumatori. La start-up si sta quindi concentrando sull'integrazione più forte dell'AI nella vita quotidiana di coloro che trascorrono molto tempo in riunioni o lavorano con prodotti per ufficio. In futuro, Claude potrebbe, ad esempio, aiutare i venditori, generando report per prepararli al meglio possibile per i prossimi incontri di vendita. Anthropic è riuscita a raccogliere solo oltre 3 miliardi di dollari in un round di finanziamento a febbraio. Ciò ha portato la valutazione più recente della società a 61,5 miliardi di dollari USA. Prima dell'inizio del round di finanziamento, era ancora di 18 miliardi di dollari USA.