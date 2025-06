Anthropic al lavoro per introdurre la memoria in Claude per sfidare ChatGPT

Claude, il chatbot di Anthropic, si prepara ad un cambiamento con l’introduzione di una nuova funzionalità di memoria. Questa innovazione consentirà al sistema di memorizzare informazioni dalle conversazioni precedenti e utilizzarle nei dialoghi futuri, offrendo un’esperienza personalizzata e sempre più vicina alle esigenze degli utenti.

Esempi pratici

Un esempio pratico di questa funzione potrebbe essere il seguente: un utente comunica al chatbot la sua preferenza per il linguaggio di programmazione Python. In tutte le interazioni successive, Claude genererà automaticamente codice in Python senza che l’utente debba ribadire la sua scelta. Questa capacità di apprendimento continuo e adattamento rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali.

Mancano annunci ufficiali

Sebbene Anthropic non abbia ancora rilasciato annunci ufficiali, molti utenti hanno già notato riferimenti alla funzione di memoria nell’app mobile di Claude. Screenshot condivisi sui social media suggeriscono che l’implementazione di questa funzionalità sia imminente, alimentando l’attesa tra gli appassionati di tecnologia.

Al lavoro su Artifacts

Parallelamente, l’azienda sta lavorando su un’altra innovazione chiamata Artifacts. Questa funzione permetterà di integrare contenuti web interattivi direttamente nell’interfaccia di Claude, semplificando la creazione di applicazioni e rendendo il processo più intuitivo e accessibile per gli utenti. Si tratta di un ulteriore elemento che potrebbe ridefinire il modo in cui gli sviluppatori interagiscono con i chatbot.

Competizione in fermento

La competizione nel settore dei chatbot dotati di memoria è in pieno fermento. OpenAI ha già introdotto una funzione analoga per gli abbonati a ChatGPT Plus, mentre Google ha recentemente dotato il suo modello Gemini di capacità di memorizzazione. Questo dimostra come la personalizzazione sia diventata un fattore determinante per emergere in un mercato sempre più affollato e competitivo.

Tuttavia, queste innovazioni sollevano interrogativi cruciali in termini di sicurezza e privacy dei dati. Le informazioni memorizzate dai chatbot potrebbero essere vulnerabili a utilizzi impropri, rendendo indispensabile l’adozione di robuste misure di protezione.