Anno nuovo conto nuovo: scopri tutti i vantaggi di HYPE Next per il 2025

Tra i buoni propositi del nuovo anno perché non considerare anche quello di migliorare la propria gestione finanziaria? Una scelta che evita sprechi di denaro e permette di evitare di arrivare a fine mese (e fine anno) con i soldi contati dopo aver dovuto rinunciare a viaggi, acquisti e scelte per il proprio futuro. HYPE Next è il conto corrente ideale per supportare una gestione finanziaria virtuosa. Apri ora il tuo nuovo conto HYPE Next.

Box Risparmi, assicurazioni, prelievi e bonifici gratuiti: questo e molto altro in HYPE Next

Come si supporta una gestione finanziaria? Esistono diverse strategie, ma una delle principali è quella di ridurre i costi fissi. Con HYPE Next i prelievi presso i vari ATM, i bonifici (anche istantanei) e le ricariche istantanee della carta di debito Mastercard sono sempre completamente gratuiti.

Inoltre con HYPE Next si ha accesso a un’applicazione dedicata dalla quale tenere sotto controllo tutti i propri conti correnti, anche quelli depositati presso altre banche. Così in un’unica interfaccia si ha la possibilità di conoscere perfettamente l’entità aggiornata del proprio patrimonio. E poi sempre dall’app è possibile impostare fino a 20 diversi Box Risparmi (con Box Salvadanaio e Box Obiettivo) per accumulare di volta in volta il necessario per avere un fondo di sicurezza per le emergenze o riuscire a realizzare un sogno tanto atteso (un viaggio, un regalo, un prodotto o un servizio particolare, eccetera).

Con HYPE Next si ha accesso anche a una serie di assicurazioni molto convenienti. C’è, infatti, l’assistenza medica compresa che offre consulti telefonici 7 giorni su 7 24 ore su 24 e la possibilità di ottenere il rimborso per le visite e il trasporto in ambulanza. Ma non solo: l’assicurazione inclusa nel conto HYPE Next copre anche fino a 2500€ l’anno per la riparazione degli elettrodomestici e di ottenere il rimborso per gli acquisti online quando i prodotti acquistati sono poi disponibili a un prezzo più basso.

Inizia il nuovo anno con una maggiore attenzione ai tuoi risparmi con gli strumenti HYPE Next.





