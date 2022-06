Anker Soundcore Cuffie Life Q35 con Noise Cancelling ad un prezzo FOLLE su Amazon

Le Soundcore Life Q35 sono le più recenti cuffie di punta di Anker con cancellazione del rumore. Questo modello mantiene molti degli stessi tratti distintivi del Life Q30, tra la tecnologia ANC ibrida e la lunga durata della batteria, aggiungendo al contempo la tecnologia LDAC e microfoni con intelligenza artificiale. Puoi acquistare questo prodotto ora su Amazon pagando solo 99,99€ invece di 129,99€.

Anker ha sviluppato delle cuffie più leggere della maggior parte dei concorrenti, con un telaio simile alle cuffie circumaurali chiuse. Nonostante ciò, le cuffie offrono un comfort ottimo, grazie all'imbottitura in memory foam sull'archetto che non stringe il cranio.

Anche la pelle sui cuscinetti è delicata per le orecchie. Dal lato tecnico invece, troviamo dei pulsanti fisici che supportano una suite completa di comandi, tra cui riproduzione, gestione delle chiamate, volume, assistenza vocale, accensione/spegnimento e attivazione della modalità ANC. Anker è riuscito a integrare i controlli touch che consentono di scorrere le diverse modalità di ascolto lasciando il dito per 1 secondo sul padiglione destro.

La casa produttrice inoltre dice che possono raggiungere 40 ore di riproduzione con una sola carica.



Presente anche il rilevamento di movimento che mette automaticamente in pausa la musica quando si rimuovono le cuffie, per poi riprendere la riproduzione quando si rimettono sulle orecchie.

Buono anche l'assistente vocale Siri per l'esecuzione dei comandi vocali. Usando le cuffie tramite un prodotto Apple, sarete meravigliati dall'accuratezza dei risultati durante l'utilizzo. Alcuni noteranno una piccola latenza durante l'attivazione della funzione, ma niente di troppo preoccupante. Funziona anche con l'Assistente di Google.

Anker ha fatto passi da gigante con la sua tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore, ora infatti sono disponibili tre diverse modalità: Transport, Indoor e Outdoor, oltre che avere l'audio Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless certificato. Ognuno di questi è progettato per affrontare il rumore in ambienti specifici, ma si comporta anche allo stesso modo e lotta per ridurre al minimo i rumori ambientali ai massimi livelli.

Il grande aggiornamento introdotto sul Life Q35 è la tecnologia LDAC, che consente un suono senza perdite anche tramite Bluetooth: un argomento su cui gli AirPod di Apple sono recentemente inciampati. Buoni anche i driver dinamici da 40 mm che pompano bene i bassi.

Non lasciarti scappare l'occasione e sfrutta lo sconto del 23% disponibile su Amazon, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

