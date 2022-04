Anker PowerPort “Atom III” Slim: perfetto per qualsiasi dispositivo, ora in promo su Amazon

Il Powerbank Powerport Atom III Slim 4-Port è un dispositivo abbastanza leggero da stare nella tasca posteriore. Ha un cinturino in velcro che serve per tenerlo fermo, perfetto se stai viaggiando e hai bisogno di ricaricare qualsiasi tipo di dispositivo. Puoi trovarlo ora su Amazon ad un prezzo davvero contenuto: solo 33,99 euro.

Gli unici elementi grafici sono il logo e un sottile cerchio che si illumina di blu quando l'alimentazione è collegata. Il cavo a muro si collega nella parte posteriore e nella parte anteriore ospita tutte le porte: una presa PD USB-C da 45 W e tre prese USB-A che condividono 20 W di potenza tra loro. Otterrai un massimo di 12 W (5 V x 2,4 a) da qualsiasi presa USB-A.

E' consigliato come caricabatterie per laptop, smartphone e tablet. Per molte persone, la comodità di avere un unico caricabatterie che fa tutto varrà sicuramente la spesa, soprattutto quando sono in viaggio. La confezione contiene un caricabatterie USB-C (cavo non incluso), un cavo di alimentazione staccabile da 1,5 metri, oltre la garanzia di 18 mesi offerta da Amazon.

