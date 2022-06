Anker Nano II 65W: ottimo per caricare qualsiasi dispositivo, ora in promo su Amazon

Il caricabatterie Anker Nano II è un dispositivo ultra compatto progettato per caricare gli smartphone e i laptop più moderni tramite USB-C . In promo su Amazon a soli 39,99€ in questo momento.

I caricabatterie GaN (nitruro di gallio) di Anker sono tra i migliori in circolazione, ed offrono dimensioni ridotte e potenti capacità di ricarica. I nuovi caricabatterie utilizzano quella che Anker chiama tecnologia "GaN II", la versione di seconda generazione dell'azienda dei componenti a base di nitruro di gallio, che secondo Anker offre un aumento del 20% dell'efficienza lavorativa, che si traduce in meno calore e anche caricabatterie più piccoli rispetto a prima.

Il nitruro di gallio è un sostituto sempre più popolare del silicio. può anche sostenere tensioni più elevate a temperature più elevate con una corrente elettrica più veloce rispetto al materiale tradizionale. Queste proprietà lo rendono perfetto per utilizzi prolungati.

La versione da 65W di Anker è in grado di gestire la ricarica di laptop di dimensioni standard. È anche molto veloce nel caricare un iPhone, in grado di raggiungere il 50% su un iPhone 12 in circa 20 minuti. Nonostante questa sia la versione più grande di Anker, risulta essere piccolo rispetto al mattone Apple da 61 W. È circa un quarto delle dimensioni e rimane molto più fresco quando si carica un laptop, inoltre può caricare anche un MacBook Pro da 16 pollici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

