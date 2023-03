Android TV e sicurezza: perché dovresti utilizzare una VPN?

Le VPN sono strumenti ormai indispensabili per tutelare sicurezza e privacy su computer e smartphone.

Non tutti però sanno che, potenzialmente, anche per dispositivi come le Android TV questi servizi risultano molto importanti.

Le smart TV in questione, infatti, sono anch'esse soggette a potenziali attacchi informatici. Di recente, per esempio, è stato scoperto un malware incluso nel firmware di una televisione di questo tipo.

Al di là dei potenziali attacchi informatici poi, le Android TV potrebbero essere soggetto di attenzione da parte di occhi indiscreti. Per diversi motivi agenzie pubblicitarie, criminali informatici e altri personaggi poco leciti, potrebbero controllare come l'utente utilizza la propria smart TV.

In questo contesto, dunque, trovare una VPN capace di funzionare su questo tipo di piattaforma può essere molto utile.

Una VPN sulla tua Android TV? Una precauzione utile lato sicurezza e privacy

CyberGhost appare come uno dei servizi più indicati per quanto concerne VPN e Android TV.

Questo provider offre infatti un'app appositamente ideata per questo ambiente e, nel giro di pochi secondi, ottenere una connessione protetta.

A rendere particolarmente apprezzabile CyberGhost vi sono anche tanti altri fattori da non sottovalutare. Innanzitutto merita una citazione la politica no-log, considerata una delle più severe ed efficaci dell'intero settore.

La possibilità di utilizzare la VPN (tramite un singolo account) su 7 dispositivi diversi, è un plus da non sottovalutare. Oltre alle Android TV, questo servizio propone app specifiche per piattaforme come:

PC Windows

Mac

Linux

Smartphone Android

iPhone

oltre a soluzioni specifiche per le più comuni console da gioco e le estensioni per i più famosi browser attualmente sul mercato.

Scegliendo l'abbonamento biennale di CyberGhost, oltre a ottenere 2 mesi gratis di VPN, è possibile ottenere l'82% di sconto sul servizio.

Ciò si traduce in un costo complessivo di appena 2,19 euro al mese per uno dei migliori servizi di questo settore.

