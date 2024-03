Android Studio "Iguana" è pronto per il download

Gli sviluppatori di Mountain View hanno reso disponibile una nuova versione di Android Studio con il nome di in codice "Iguana". La piattaforma viene sviluppata a partire dalla codebase di IntelliJ Community Edition e in questo caso è stata utilizzata la release 2023.2 della soluzione di JetBrains. Il rilascio integra diverse delle funzionalità attese dai developer, con qualche importante eccezione. Una in particolare.

Le novità di Android Studio "Iguana"

Tra le feature di questo aggiornamento troviamo ad esempio una ricerca testuale più avanzata, qualche miglioramento significativo dell'interfaccia utente e l'integrazione con GitLab. Fino a qui le buone notizie. Per quanto riguarda quelle meno positive è sicuramente da segnalare la mancanza dell'assistente di JetBrains basato sull'intelligenza artificiale. Ciò è dovuto al fatto che tale funzionalità è riservata agli utilizzatori della variante commerciale di IntelliJ.

Android Studio dovrebbe comunque ospitare presto un proprio AI Assistant per la programmazione grazie al progetto Studio Bot. Quest'ultimo è stato sviluppato dalla stessa Big G ma è assente in "Iguana". Il suo esordio è quindi previsto in concomitanza con il lancio di Android Studio "Jellyfish" che per il momento è in fase di anteprima e se ne sconsiglia l'utilizzo in fase di produzione.

Il rapporto (conflittuale) con GitHub Copilot

Sempre per quanto riguarda gli assistenti al coding animati dalle AI, è bene ricordare che Android Studio permette di utilizzare anche una soluzione della concorrenza come GitHub Copilot, implementata dalla controllata di Microsoft. Il progetto presenta però diversi problemi, con un gran numero di feedback negativi a conferma della loro esistenza. Almeno fino ad ora, il rapporto tra GitHub Copilot e la proposta di Google risulta molto più conflittuale rispetto a quello del primo con, ad esempio, Visual Studio Code. Non fosse altro per via del fatto che quest'ultimo è un prodotto della Casa di Redmond.

Studio Bot promette novità importanti per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni che interagiscono con le API di Gemini, motivo per il quale le incompatibilità con GitHub Copilot potrebbero passare presto in secondo piano.