Android migliora le prestazioni con le nuove pagine di memoria da 16 KB: cosa cambia davvero per gli utenti

Con il passaggio alle pagine di memoria da 16 KB, Android sta compiendo un balzo tecnologico significativo, promettendo miglioramenti concreti in termini di velocità, efficienza e reattività. I dispositivi Pixel 8 e Pixel 9 sono i primi a beneficiare di questa innovazione, aprendo la strada a un futuro di prestazioni ottimizzate.

Prestazioni migliorate su tutti i fronti

Il passaggio alle pagine di memoria da 16 KB rappresenta un cambiamento tecnico strategico per Android, quadruplicando la dimensione rispetto ai tradizionali 4 KB. Questo adattamento risponde all'aumento della RAM nei dispositivi moderni, consentendo al sistema operativo di gestire la memoria con meno operazioni. I risultati sono impressionanti: avvii delle applicazioni più veloci, autonomia della batteria prolungata e tempi di risposta della fotocamera ridotti.

In particolare, i test sui dispositivi mostrano miglioramenti concreti e misurabili. Gli avvii delle app sono più rapidi, con incrementi che variano dal 3% fino a un notevole 30%. Anche l'accensione complessiva del sistema guadagna velocità, risultando l'8% più rapida. L'autonomia della batteria registra un aumento medio del 4,5%, mentre l'avvio della fotocamera diventa più reattivo, con tempi ridotti fino al 6,6%. Questi numeri evidenziano un'ottimizzazione tangibile dell'esperienza utente.

Un futuro regolato da nuovi standard

Dal primo novembre 2025, Google introdurrà nuovi requisiti tecnici per gli sviluppatori. Tutte le nuove app e gli aggiornamenti destinati ad Android 15 e versioni successive dovranno supportare obbligatoriamente le pagine di memoria da 16 KB. Questo cambiamento segna un punto di svolta per il sistema operativo, ma richiede anche una transizione graduale per gli sviluppatori.

Le principali modifiche richieste includono:

aggiornare e ricompilare il codice nativo utilizzando strumenti recenti

utilizzando strumenti recenti verificare la compatibilità di librerie e SDK utilizzati

utilizzare gli strumenti di Google Play per testare il supporto alla nuova dimensione delle pagine

Fortunatamente, molte applicazioni risultano già pronte per questa transizione senza necessità di interventi significativi. Questo riduce l'impatto sugli sviluppatori, facilitando l'adozione del nuovo standard.

Verso un'era di prestazioni superiori

Il passaggio alle pagine di memoria da 16 KB non è solo un'ottimizzazione delle prestazioni attuali, ma rappresenta un investimento per il futuro. Con una base tecnica più solida, Android sarà in grado di supportare tecnologie emergenti e rispondere alle crescenti esigenze degli utenti. Questo cambiamento è uno dei più significativi nell'architettura del sistema operativo degli ultimi anni. Gli sviluppatori hanno davanti un periodo di transizione per adattarsi a questa nuova realtà.