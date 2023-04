Android: eliminare i dati sensibili dalle app è più semplice

Nel corso delle ultime ore, Google ha condiviso un nuovo post sul blog degli sviluppatori tramite cui ha annunciato che le app Android sul Play Store dovranno consentire in modo semplice la rimozione di un account e i relativi dati, permettendo di fare ciò sia all’interno delle stesse app che via Web.

Android: rimozione di account e dati dalle app semplificata

Più precisamente, gli sviluppatori dovranno avere cura di inserire un’opzione chiara e facilmente fruibile che consenta l’eliminazione dei dati quando richiesto esplicitamente dagli utenti.

Il tutto è finalizzato all'ottimizzazione della gestione dei dati, oltre che ad incrementare il grado di privacy e generare maggiore fiducia verso i contenuti disponibili sul Play Store.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, un estratto del post di Google sulla questione.

Per le app che consentono la creazione di account dell'app, gli sviluppatori dovranno presto fornire un'opzione per avviare l'eliminazione dell'account e dei dati dall'interno dell'app e online. Questo requisito web, che collegherai nel modulo Sicurezza dei dati, è particolarmente importante in modo che un utente possa richiedere l'eliminazione dell'account e dei dati senza dover reinstallare un'app.

Google dichiara altresì che saranno rese disponibili opzioni extra per procedere con l’eliminazione dei dati in modo selettivo senza dover per forza di cose eliminare completamente l’account.

La nuova politica entrerà in vigore in più fasi e gli sviluppatori avranno tempo fino al 7 dicembre 2023 per adeguare le loro app alle novità. Le schede del Play Store cominceranno a mostrare le modifiche all'inizio del prossimo anno, ma gli sviluppatori potranno richiedere un'estensione fino al 31 maggio 2024.