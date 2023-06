Android e scheda SIM: non è uno smartphone, ma POS Easy di Axerve

Un dispositivo con sistema operativo Android e una SIM 4G. Non stiamo parlando di uno smartphone, bensì di POS Easy di Axerve - una realtà tutta italiana che si contraddistingue per l'assenza di canone mensile. Nessun costo fisso da sostenere: soltanto il prezzo d'acquisto iniziale, pari a 100 euro+IVA e una commissione per transazione dell'1%.

Le caratteristiche di POS Easy di Axerve

Il terminale proposto da Axerve si presenta come una soluzione principalmente smart: è dotato, infatti, di connettività Wi-Fi e rete 4G, possibile grazie alla scheda SIM dati inclusa nel prezzo. Il POS, inoltre, è equipaggiato con un display touchscreen a colori, GPS e sistema operativo Android, che permette di gestirne ogni aspetto attraverso una comoda Dashboard online.

POS Easy di Axerve è completamente indipendente. Ciò significa che non è necessario aprire nessun conto corrente ad hoc, ma potrai utilizzare quello che hai già. L'accredito degli importi transati avviene infatti tramite bonifico bancario, generalmente entro un giorno lavorativo. Azzerato anche il canone mensile o annuale, in favore di una irrisoria commissione per transazione pari all'1%.

Richiedere POS Easy online è semplicissimo. Collegati a questa pagina e, al momento opportuno, fornisci i documenti personali o della tua azienda per completare la richiesta. Una volta compilata e approvata, il terminale sarà spedito direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi. Il prezzo una tantum che dovrai sostenere è di 100 euro+IVA, senza alcun altro importo fisso da pagare. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto, Axerve ti offre l'opportunità di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza alcun vincolo.

