Android Automotive: le app video avranno una modalità audio per una guida più sicura

Google ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che migliora l’esperienza multimediale per i veicoli dotati di Android Automotive. La nuova tecnologia consente alle app video di effettuare una transizione automatica dalla riproduzione video alla modalità audio quando il veicolo è in movimento. Questa innovazione è stata progettata per garantire una maggiore sicurezza alla guida, senza sacrificare la praticità e l'intrattenimento durante il viaggio.

Come funziona la modalità audio

Secondo Google, questa funzionalità rappresenta un passo avanti rispetto al sistema attuale, che interrompe completamente la riproduzione video quando l'auto si mette in movimento. Con l'aggiornamento, gli utenti possono iniziare a guardare un contenuto video mentre sono fermi e continuare ad ascoltarlo senza interruzioni una volta in movimento. Ciò si rivela particolarmente utile per contenuti come podcast video o eventi sportivi, dove l'audio rimane centrale per l’esperienza.

Questa nuova funzionalità è disponibile in accesso anticipato per i veicoli con Android Automotive OS 14 o versioni successive. Tuttavia, per essere implementata, richiede l’intervento degli sviluppatori delle app, che dovranno integrare questa opzione nei loro software. Ciò significa che gli utenti finali dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per poter sfruttare appieno questa innovazione.

Ulteriori novità in arrivo

La notizia arriva in concomitanza con un altro annuncio importante da parte di Google: il supporto per le app video anche su Android Auto, la piattaforma che collega gli smartphone ai display delle automobili. Si prevede che la funzionalità di transizione automatica verrà estesa anche a questa piattaforma, ampliando ulteriormente l’ecosistema Android per auto.

Nonostante l'entusiasmo per queste novità, gli utenti dovranno armarsi di pazienza. I tempi di rilascio ufficiale per la nuova funzionalità su Android Automotive non sono ancora stati definiti, e anche l’introduzione delle app video su Android Auto richiederà del tempo. Nel frattempo, Google continua a collaborare con i produttori di automobili per migliorare l'integrazione e la distribuzione delle sue tecnologie. Un esempio di questa collaborazione è rappresentato da Volvo, che grazie a un rapporto stretto con Google potrà beneficiare di aggiornamenti più rapidi per i suoi veicoli.