Android Auto: Spotify Jam, browser, app video e ulteriori novità in arrivo

Grazie alle ultime novità annunciate durante il Google I/O 2025, l’ecosistema di Android Auto si prepara a trasformare l’esperienza di guida, con aggiornamenti che abbracciano musica, navigazione e intrattenimento.

Aggiornamento Android Auto: Spotify Jam

Tra le novità più attese, spicca l’integrazione con Spotify Jam, una funzione che ridefinisce la condivisione musicale in auto. I passeggeri potranno contribuire a creare una playlist collettiva semplicemente scansionando un codice QR, senza essere vincolati allo stesso ecosistema di dispositivi. Questo approccio supera le limitazioni di soluzioni concorrenti, come SharePlay di Apple. Il lancio di questa funzione è previsto nei prossimi mesi, promettendo di rendere i viaggi in auto più social e interattivi.

Aggiornamento Android Auto: browser e app video

Per i momenti di pausa, Android Auto introduce funzionalità dedicate all’intrattenimento. Saranno disponibili browser e applicazioni video, come YouTube, utilizzabili esclusivamente quando il veicolo è parcheggiato. I browser sono attualmente in fase beta per le auto con Google integrato, mentre le app video sono già accessibili, offrendo ai conducenti e passeggeri un modo per rilassarsi durante le soste.

Aggiornamento Android Auto: modifiche all'interfaccia

Un altro importante aggiornamento riguarda la personalizzazione dell’interfaccia. Con l’introduzione della modalità chiara di Android Auto, l’esperienza visiva sarà ottimizzata per adattarsi a diverse condizioni di luce. Sebbene Google non abbia ancora comunicato una data precisa per il rilascio, le anteprime mostrano un design più pulito e moderno, pensato per migliorare la leggibilità e la sicurezza durante la guida.

Aggiornamento Android Auto: sicurezza e sistema

La sicurezza rimane al centro dell’attenzione con l’introduzione del supporto per le passkey, eliminando la necessità di password tradizionali e migliorando la protezione dei dati personali. Inoltre, la funzione Quick Share semplifica la pianificazione dei percorsi, permettendo di aggiungere facilmente soste intermedie durante la navigazione con Google Maps.

Per gli amanti del divertimento, il sistema si arricchisce con nuove applicazioni di gaming, attualmente in fase beta. Allo stesso tempo, le app meteo, uscite dalla fase di test, sono ora disponibili per tutti gli utenti, garantendo informazioni precise e tempestive sulle condizioni climatiche. Questi aggiornamenti consolidano la posizione di Android Auto come una delle piattaforme di infotainment automobilistico più avanzate e complete.