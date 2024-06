Android Auto: problemi di connessione a causa degli update?

Negli ultimi tempi, molti utenti di Android Auto hanno riportato difficoltà di connessione, sia cablata che wireless. Questi problemi sono stati ampiamente discussi sui forum di Google e Reddit, dove numerosi utilizzatori hanno condiviso le loro esperienze negative.

I malfunzionamenti sembrano essere comparsi dopo l'installazione degli aggiornamenti recenti. Le versioni di Android Auto più frequentemente citate come problematiche sono la 11.7, la 11.8 e la 11.9. Non è ancora chiaro se l'ultima versione, la 12.2, sia immune da questi difetti.

La natura incoerente dei problemi suggerisce che le cause potrebbero essere complesse. Potrebbero infatti essere influenzate da fattori esterni come la configurazione dello smartphone o dell'auto, oltre a eventuali problemi software. Tuttavia, la coincidenza tra l'insorgenza dei problemi e l'installazione degli aggiornamenti recenti di Android Auto fa pensare che il problema sia principalmente di natura software.

Google non si è ancora espressa sul problema: ecco alcune soluzioni o misure temporanee da poter adottare

Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo questi malfunzionamenti, ma è probabile che l'azienda stia investigando per individuare la causa esatta e sviluppare una soluzione. Nel frattempo, gli utenti possono adottare alcune misure temporanee per cercare di risolvere il problema. Queste includono il riavvio dello smartphone o dell'auto, la disattivazione e riattivazione del Bluetooth o il ripristino delle impostazioni di fabbrica di Android Auto.

Va notato che i problemi di connessione non sono una novità per Android Auto. Tuttavia, la diffusione di questo bug e la sua apparente correlazione con gli ultimi aggiornamenti richiedono un'attenzione particolare da parte di Google.

È fondamentale che l'azienda affronti rapidamente la situazione per assicurare un'esperienza utente fluida e affidabile. Mentre si attende un intervento definitivo da parte di Google. Questo problema sottolinea l'importanza di monitorare attentamente gli aggiornamenti software e la loro influenza sulle funzionalità essenziali come Android Auto.