Android Auto avviserà gli utenti in caso di maltempo improvviso

Nuovi aggiornamenti in arrivo per Android Auto. Il sistema di infotainment di Google, presente in milioni di auto, introdurrà presto nuove interessanti applicazioni, tra cui The Weather Channel. Si tratta di una delle app metereologiche più famose al mondo, con 100 milioni di download sul Play Store. The Weather Channel offrirà funzioni molto utili per gli utenti Android Auto. Ad esempio, l’app sarà in grado avvisare gli utenti nel caso dovessero verificarsi cambiamenti metereologici imprevisti, come temporali in arrivo lungo il proprio percorso. Non mancheranno poi le tradizionali previsioni orarie, gli avvisi follow-me e un radar Trip View per informare i conducenti sulle previsioni metereologiche future.

Android Auto: le altre novità annunciate da Google

Oltre a The Weather Channel, Android Auto ha in serbo altre novità per gli utenti. Nel corso del Feature Drop 2023, svoltosi a inizio settembre, l’azienda di Mountain View aveva infatti confermato l’arrivo di Zoom e WebEx By Cisco. Nonostante si tratti di app utilizzate soprattutto per videochiamate e videoconferenze, su Android Auto saranno soltanto in versione audio, per evitare di distrarre gli utenti alla guida. Altra notizia interessante è l’arrivo del supporto ad Amazon Prime Video, già disponibile su alcuni modelli di Polestar, Volvo Cars e Renault. Naturalmente, l’app funzionerà soltanto quando l’app è parcheggiata. L’ultima grande novità riguarda infine il supporto alle chiavi digitali per alcuni modelli di Hyundai, Genesis e Kia negli Stati Uniti, in Canada e Corea. Queste sono già disponibili in Europa e servono a sbloccare la propria auto utilizzando uno smartphone compatibile, come Google Pixel, iPhone o Samsung Galaxy S21+.

Google aggiorna continuamente i propri prodotti. Android Auto è uno dei più apprezzati da chi è alla guida per la sua semplicità d’utilizzo e per le app (giochi inclusi). Quale sarà la prossima novità del sistema? Google introdurrà qualche nuova funzione dotata di intelligenza artificiale generativa? Considerando che questa tecnologia è ormai presente ovunque, non è difficile crederlo.