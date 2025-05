Android Auto 14.4 Beta: diverse novità in arrivo che cambieranno il tuo modo di guidare

Google ha rilasciato la nuova versione Beta di Android Auto 14.4, segnando un altro passo avanti verso una guida più tecnologica e integrata. Questo aggiornamento, che segue di poco la versione stabile 14.3, introduce nuove funzionalità e diversi miglioramenti che potrebbero essere svelati ancor più nel dettaglio durante il Google I/O previsto per il 20 e 21 maggio. Ma quali sono le principali novità che caratterizzano questa versione?

Android Auto 14.4 Beta: nuovo approccio ai comandi del veicolo

Una delle innovazioni più significative di Android Auto 14.4 è l’introduzione del controllo del clima. Gli automobilisti potranno gestire direttamente dalla barra inferiore dello schermo la temperatura, il riscaldamento dei sedili e lo sbrinamento del parabrezza. Questa funzionalità elimina la necessità di alternare tra i comandi fisici del veicolo e l’interfaccia digitale, migliorando l’esperienza di guida e rendendola più fluida e intuitiva.

Android Auto 14.4 Beta: Gemini, il nuovo assistente

Un altro aggiornamento di rilievo riguarda l'integrazione dell’intelligenza artificiale. Gemini sostituirà Google Assistant, portando capacità avanzate di comprensione del linguaggio naturale e contestualizzazione delle richieste. Questo sistema promette un supporto più personalizzato e reattivo, migliorando l’interazione tra conducente e veicolo.

Android Auto 14.4 Beta: intrattenimento

Il panorama delle applicazioni disponibili per Android Auto si espande ulteriormente. Oltre ai classici giochi, saranno presto disponibili nuove opzioni per musica e navigazione. Tuttavia, per accedere ai giochi in Android Auto, sarà necessario disporre dell’ultima versione del sistema operativo Android 15.

Come accedere alla Beta di Android Auto 14.4

Per chi desidera provare in anteprima le novità di Android Auto 14.4, è possibile iscriversi al programma Beta tramite il Google Play Store. In alternativa, il file APK è disponibile su piattaforme come APKMirror, previa modifica delle impostazioni di sicurezza del dispositivo. Tuttavia, per gli utenti che utilizzano Android Auto quotidianamente, è consigliabile attendere la versione stabile, prevista per la prossima settimana, per evitare possibili problemi di stabilità.