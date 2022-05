Android: app per la pulizia rischiose per gli utenti

Chi utilizza uno smartphone o un tablet basato su Android, farebbe bene a riflettere molto attentamente prima di procedere con il download di una delle tante app gratuite per effettuare la pulizia del dispositivo che sono disponibili su piazza, in quanto potrebbero creare seri danni, andando a mettere a repentaglio la privacy di milioni di utenti.

Android: app per la pulizia con tracker di dati e collegamenti a domini dannosi

Più precisamente, stando a quanto emerso da una recente ricerca condotta dal team di Cybernews, molte delle app gratis per l'effettuazione della pulizia di Android contengono tracker di dati oppure collegamenti a domini potenzialmente dannosi.

In particolare, almeno 13 delle 40 app più scaricate possono risultare dannose per la privacy di chi se ne serve. Addirittura, 6 di esse contengono probabili collegamenti dannosi che potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei dispositivi. Il "migliore" del gruppo è risultato "Keep Clean Cleaner" che ha ottenuto un punteggio di 54 su 100. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente "Fancy Booster" e "Clean Guard". All'ultimo posto c'è invece "Safe Security Antivirus" che ha conquistato soltanto 9 punti.

Inoltre, va tenuto presente che quasi tutte le app passate al setaccio contenevano tracker, addirittura circa 30 nel caso di "Nova Security". Soltanto "Super Antivirus" e "Virtual Guard" sono risultate totalmente esenti dalla cosa.

I dati in questione evidenziano quindi un fatto che non può passare inosservato: la maggior parte delle soluzioni gratuite per la manutenzione di Android ha in realtà un prezzo nascosto e anche piuttosto salato, ovvero che i dati degli utenti vengono tracciati, venduti o gestiti in modo insicuro a causa di pratiche di codifica e privacy discutibili degli sviluppatori di applicazioni.