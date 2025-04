Android 16 Beta 4: ecco tutte le novità per gli utenti Pixel

Android 16 Beta 4 rappresenta un importante passo avanti verso il rilascio definitivo del nuovo sistema operativo di Google. Con questa versione, disponibile come release candidate per i dispositivi Google Pixel compatibili, si punta a offrire un'esperienza più stabile e ottimizzata. La build identificata come BP22.250325.007 è ora scaricabile per gli utenti iscritti al programma beta.

Un sistema più stabile e reattivo

La nuova beta affronta e risolve numerose problematiche emerse nelle precedenti fasi di test. Tra gli interventi più significativi troviamo l'ottimizzazione del feedback aptico, ora più fluido e privo di ritardi, e la correzione dei problemi legati al consumo eccessivo della batteria, che interessavano alcuni dispositivi.

Altri miglioramenti includono la risoluzione dei riavvii inaspettati durante le chiamate e nell'utilizzo della funzione di ingrandimento dello schermo. Sono stati inoltre sistemati i malfunzionamenti del salvaschermo e i problemi relativi alle API di rilevamento della distanza. Da segnalare anche il ritorno del radar nell'applicazione Meteo per i dispositivi Pixel, una funzionalità particolarmente apprezzata dagli utenti, ma temporaneamente rimossa nelle versioni precedenti.

Rinnovamento estetico e funzionale

Con Android 16 Beta 4, l'interfaccia utente subisce importanti aggiornamenti, introducendo miglioramenti sia estetici che funzionali:

colorazione dinamica per gli orologi nella modalità Always-On Display.

Menu contestuale ampliato con nuove opzioni, tra cui la cattura di screenshot.

Player multimediale con un design più elegante e tonalità scure.

Nuova scorciatoia "Apps list" nel launcher Pixel.

Icona a forma di ingranaggio nelle impostazioni della navigazione gestuale.

Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato l'assenza della sezione "Stato batteria" su determinati modelli, suggerendo differenze nell'implementazione tra i vari dispositivi Google Pixel

Uno sguardo agli aspetti tecnici

Questa versione segna la seconda fase di Platform Stability per il sistema operativo, rendendo definitive le API e i comportamenti di sistema. Gli sviluppatori possono ora pubblicare applicazioni ottimizzate per la nuova versione direttamente su Google Play.

Tra le modifiche tecniche più rilevanti si segnalano: