Android 16 arriva su smartphone Motorola: ecco la lista di dispositivi compatibili

Motorola, si prepara a portare l'ultimo sistema operativo di Google, Android 16, su una selezione di dispositivi di fascia alta e media. L'aggiornamento, previsto per il mercato consumer nel secondo trimestre del 2025, è già disponibile in anteprima per sviluppatori.

Elenco dei dispositivi interessati

L'elenco dei dispositivi interessati, pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda, include:

Motorola Razr+ (2024)

Motorola Razr (2025)

Motorola Razr+ (2025)

Motorola Razr Ultra (2025)

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Edge (2025)

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40 Pro

Moto G Power (2025)

Moto G (2025)

Motorola G Stylus (2025)

Moto G56

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G55

ThinkPhone 25 by Motorola

Qualche assenza

Da notare l'assenza del Razr standard 2024 e del ThinkPhone di prima generazione, esclusioni che potrebbero essere riviste in aggiornamenti futuri. Questa decisione, tuttavia, evidenzia la strategia di Motorola di concentrarsi sui modelli più recenti e performanti.

La cronologia degli aggiornamenti passati dell'azienda solleva qualche dubbio. Ad esempio, il Razr+ 2024 ha ricevuto Android 15 solo nel maggio 2025, circa un anno dopo il rilascio ufficiale da parte di Google. Ciò potrebbe far riflettere i consumatori sull'affidabilità dei tempi di distribuzione degli aggiornamenti.

Le principali novità di Android 16

Le novità introdotte da Android 16 sono significative. Tra queste, un selettore fotografico integrato nelle applicazioni che migliora la gestione delle immagini e una versione avanzata dell'app Health Connect, pensata per ottimizzare l'ecosistema dei dati sanitari. Questi miglioramenti mirano a ridurre la frammentazione e a offrire un'esperienza utente più fluida e integrata.

Per i consumatori, il supporto software è diventato un elemento cruciale nella scelta di un dispositivo. La possibilità di aggiornamenti regolari e tempestivi può influenzare significativamente la percezione del valore di un brand. Con l'annuncio dell'arrivo di Android 16, Motorola ha l'opportunità di rafforzare la propria posizione nel mercato, purché rispetti le tempistiche promesse.