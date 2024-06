Android 15: "eliminazione forzata" di un'app disabiliterà i widget

Android 15 introduce una novità significativa nel modo in cui viene gestita l'eliminazione forzata delle app. Quando un'app viene forzatamente arrestata, non solo il processo dell'app viene terminato, ma anche i widget associati sulla schermata iniziale vengono temporaneamente disabilitati. Questo rappresenta un cambiamento importante rispetto alle versioni precedenti, dove l'eliminazione forzata di un'app non influiva sui widget, che potevano continuare a funzionare o mostrare informazioni obsolete anche dopo la chiusura forzata dell'app.

La nuova funzionalità di Android 15 risolve questo problema. Ora, quando un'app viene chiusa forzatamente, i widget associati saranno oscurati e non si aggiorneranno fino a quando l'app non verrà riavviata manualmente. Questo cambiamento comporta diversi vantaggi per la stabilità del sistema e l'esperienza utente complessiva.

Uno dei principali benefici è la migliore stabilità del sistema. Eliminando la possibilità che i widget di app problematiche continuino a funzionare, si riduce il rischio di crash o altri problemi di sistema. Questo è particolarmente utile in situazioni in cui un widget potrebbe essere la causa di malfunzionamenti dell'app stessa.

Android 15 arriverà entro la fine del 2024

Inoltre, l'esperienza utente diventa più fluida. Se un widget è la causa di un problema, disabilitarlo temporaneamente può aiutare a risolvere il malfunzionamento e migliorare l'usabilità del dispositivo. Gli utenti avranno così un modo più semplice per "mettere in pausa" temporaneamente un widget se lo trovano fastidioso o problematico, offrendo un maggiore controllo sui loro dispositivi.

Per gli sviluppatori, questo cambiamento implica la necessità di testare le proprie app con Android 15 Beta per assicurarsi che i widget funzionino correttamente con il nuovo comportamento. È essenziale che gli sviluppatori verifichino che i loro widget possano gestire l'arresto forzato dell'app senza causare problemi ulteriori.

Gli utenti finali non dovrebbero notare alcun impatto immediato, a meno che non utilizzino frequentemente widget di app che si comportano male. L'aggiornamento ad Android 15, previsto per la fine del 2024, porterà questa modifica a tutti i dispositivi compatibili, migliorando la stabilità e la controllabilità del sistema Android.