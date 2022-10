Android 12L è ora disponibile per Surface Duo e Duo 2

Nelle scorse ore, Microsoft ha pubblicato un post sul suo sito con cui ha comunicato di aver finalmente reso disponibile Android 12L per Surface Duo e Surface Duo 2, offrendo agli utenti che se ne servono svariate ottimizzazioni per schermi di grandi dimensioni, con alcune novità per l’interfaccia utente che vanno ad adottare lo stesso linguaggio visivo di Windows. L’azienda di Redmond, infatti, afferma che l’update va a creare una forte connessione tra i Surface Duo e i PC con Windows 11.

Android 12L: le principali novità su Surface Duo e Duo 2

Andando più nello specifico, è stato eseguito un restyling di icone, colori e controlli dell’interfaccia, per cui i Surface Duo diventano "parte integrante del più ampio ecosistema Windows". Inoltre, il nuovo dynamic "theming engine" di Android 12L permette di scegliere i colori sulla base del wallpaper.

Poi, quando viene adoperata la Surface Slim Pen 2, sullo schermo viene mostrato un menu apposito che permette di accedere rapidamente a quattro app. Microsoft ha altresì implementato un nuovo widget che consente di aggiungere le chat nella schermata home.

Vi sono poi le migliorie relative all’accessibilità, con maggiore spazio tra gli elementi dell’interfaccia, ottimizzazioni per il contrasto e gestione di colori e luminosità.

È stata altresì semplificata la procedura per trasferire i dati da iPhone, è stata aggiunta la dashboard della privacy indicante l’uso di fotocamera, microfono e posizione nelle 24 ore precedenti e c’è pure un indicatore relativo all’impiego dei suddetti elementi in tempo reale nella barra di stato, in maniera tale da poter regolare il tutto con maggiore precisione nelle impostazioni del dispositivo adoperato.