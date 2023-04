Sei alla ricerca di uno smartwatch efficiente, utile ma anche economico? Eccolo: lo smartwatch Amazfit GTS 2 è adesso in offerta su Amazon grazie ad uno sconto del 20% che ti farà risparmiare ben 25 euro dal prezzo che trovi su altri siti o in negozio.

Smartwatch Amazfit GTS 2 è l'orologio intelligente con Alexa Integrato, chiamata bluetooth, riproduzione musicale e 90 modalità sportive

Lo smartwatch Amazfit GTS 2 rispetto alla versione precedente ha aggiunto un microfono e un altoparlante. Dopo esserti connesso al tuo cellulare tramite Bluetooth, puoi utilizzare l'orologio per rispondere alle telefonate, assicurandoti che le chiamate importanti non vengano più perse quando non hai la possibilità di tenere il cellulare in mano, ad esempio mentre corri o guidi.

Puoi parlare direttamente con Alexa, quindi puoi impostare sveglie e timer, controllare il meteo, controllare i tuoi dispositivi smart home, creare liste della spesa, fare domande di ogni genere e molto altro. Inoltre questo smartwatch dispone anche di un nuovo assistente vocale offline. In questo modo puoi interagire con l'orologio senza connetterti a Internet, inclusa l'attivazione delle modalità sport o l'apertura della funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca.

Amazfit GTS 2 supporta il controllo della riproduzione della musica mobile attraverso l'orologio e, con 3 GB di memoria musicale puoi trasferire fino a 600 delle tue canzoni preferite sull'orologio tramite il tuo cellulare. Se poi sei uno sportivo questo orologio è davvero il top difatti dispone di oltre 90 modalità sportive ed è impermeabile. Attiva una delle modalità e al termine dell'esercizio lo smartwatch ti fornirà un rapporto della tua attività visualizzabile nell'app mobile. Questo ti aiuterà a migliorare continuamente il tuo piano di allenamento. Inoltre, è impermeabile a 5 ATM e può così essere indossato senza preoccupazioni anche durante attività in acqua come il nuoto o altro.

Infine Amazfit GTS 2 è dotato di un tracciamento della tua salute a tutto tondo. Questo grazie ad un sensore ottico di tracciamento biologico ad alta precisione BioTracker 2 PPG. Il sensore monitora la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la qualità del sonno.

Non perdere l'opportunità di monitorare la tua salute in qualsiasi momento! Acquista adesso su Amazon Amazfit GTS 2 ad un piccolo prezzo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.