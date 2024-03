Ancora per POCHE ORE l'Aspirapolvere per auto MULTIFUNZIONALE è tuo a SOLI 16€

Rendi la tua automobile brillante e impeccabile, anche negli angoli più nascosti, con l'aspirapolvere per auto Nexpow! Ancora per poche ore è disponibile su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 40% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la doppia offerta sta per scadere!

Aspirapolvere per auto Nexpow: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

L'aspirapolvere per auto Nexpow è dotato di 4 accessori per soddisfare le diverse esigenze di pulizia.

L'ugello piatto è perfetto per raggiungere spazi stretti e angoli. La bocchetta a spazzola è progettata per affrontare i peli su tappeti, divani o polvere sulle tastiere. L'ugello del tubo esteso offre flessibilità nel raggiungere le posizioni desiderate.

Offre prestazioni potenti di 7000 PA e rimuove efficacemente peli di animali domestici, lettiere per gatti, ritagli di carta, briciole e altre piccole particelle da varie superfici. Che si tratti di tappeti, tappezzerie o pavimenti duri, questo aspirapolvere portatile per auto può gestire efficacemente le attività di pulizia quotidiane e aiutare a mantenere un ambiente pulito.

L'aspirapolvere è dotato di una batteria da 7500 mAh e fornisce 18 minuti di funzionamento continuo dopo essere stato completamente caricato per 4 ore. Ciò consente di pulire diverse aree senza interruzioni. Inoltre, ha un cavo di ricarica, così potrai ricaricarlo comodamente in macchina o a casa ed avere sempre abbastanza potenza per le tue attività di pulizia.

Pesa meno di 750 grammi ed è senza fili: questo vuol dire che potrai trasportarlo ovunque ed utilizzarlo senza restrizioni per pulire la casa, l'auto o gli spazi ristretti.

Oggi l'aspirapolvere per auto Nexpow è disponibile su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 40% da applicare al momento dell'ordine. Corri ad acquistarlo, hai ancora pochissime ore a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.