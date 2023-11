Anche in Italia è arrivata Carta YOU, la carta di credito gratuita e senza commissioni

Una carta di credito gratuita e senza commissioni è il sogno di molti giovani italiani, che a causa del lavoro precario non possono permettersi una carta di pagamento come i loro coetanei francesi, tedeschi, inglesi, americani, eccetera. Da oggi però le cose potrebbero cambiare una volta per tutte, grazie all'ingresso nel mercato italiano di Carta YOU, una carta di credito a canone zero per sempre e senza commissioni sui prelievi presso i bancomat di tutto il mondo. La richiesta della carta di Advanzia, banca digitale lussemburghese, avviene tramite questa pagina.

La rivoluzionaria Carta YOU di Advanzia

Carta YOU è la carta di credito di Advanzia Bank gratuita e senza commissioni pronta a rivoluzionare il mercato italiano. Oltre a non pagare alcun canone né commissioni per i prelievi in contante, i titolari della carta godono di vantaggi esclusivi. Tra questi un'assicurazione di viaggio completa e gratuita, nonché la possibilità di differire il pagamento fino a 7 settimane a interessi zero.

Per richiedere la carta è sufficiente essere maggiorenni e avere la residenza in Italia. Inoltre, a differenza delle altre carte di credito tradizionali, non è necessario aprire un nuovo conto, dal momento che è possibile associare la carta a un conto corrente già esistente.

Occorre infine sottolineare che la carta di credito di Advanzia è legata al circuito di pagamento internazionale Mastercard, questo significa che è accettata in oltre 36 milioni di punti vendita in tutto il mondo.

Il modulo di richiesta di Carta YOU è disponibile su questa pagina.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.