Amplificatore Wifi Xiaomi fino a 150mq di copertura a meno di 20 euro su Amazon

Il Mi Extender Pro è uno degli amplificatori WiFi più appprezzati sul mercato. Il compito di questo dispositivo è quello di rafforzare il segnale WiFi del router, perfetto sia in casa che in ufficio. Puoi trovarlo ora in offerta su Amazon pagandolo solo 18,60€.

L'amplificatore WiFi Xiaomi anche se realizzato in plastica è di buona qualità. Su entrambi i lati del dispositivo ci sono due antenne integrate che possono essere spostate liberamente. Inoltre è presente una luce sulla parte anteriore che ci informa sullo stato del dispositivo.

Vale la pena prestare attenzione al fatto che, nonostante la versione "Pro", l'amplificatore supporta solo la rete 2,4 Ghz. Se vuoi estendere la portata della rete a 5 GHz. Di conseguenza, si possono raggiungere velocità fino a 20-30 Mbps. Supporta un totale di 64 dispositivi collegati contemporaneamente e può coprire un'area fino a 150 MQ.

Come accade con i prodotti Xiaomi, l'installazione è abbastanza semplice. Basta cercare un dispositivo dall'elenco e aggiungerlo alla lista. Dopo averlo collegato alla presa, lo schermo mostra se l'amplificatore ha un segnale buono o debole. Sulla base di ciò, puoi determinare se il luogo in cui l'hai posizionato è appropriato.

Inoltre, possiamo attivare l'opzione di roaming WiFi. Grazie ad esso, l'amplificatore si identifica con lo stesso nome del router. Grazie a ciò, quando camminiamo per casa o in un appartamento, passeremo automaticamente dall'uno all'altro senza problemi.

Nell'applicazione, possiamo ancora controllare l'elenco dei dispositivi collegati all'amplificatore insieme ai loro indirizzi IP. Puoi acquistare questo dispositivo su Amazon approfittando dello sconto, e se hai un account Prime puoi approfittare della spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.