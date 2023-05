Amplificatore Wi-Fi TP-LINK RE200 da 2.4GHz e 5GHz in offerta speciale su Ebay

Che sia dovuto alla potenza del tuo router, alle dimensioni della tua abitazione o ai muri e ad altri ostacoli all'interno, una zona morta può mettere a dura prova la tua capacità di trasmettere contenuti multimediali e lavorare in Smart Working.

Fortunatamente, gli estensori Wi-Fi possono aiutare ad alleviare il problema. Nella fascia bassa troviamo il range extender Wi-Fi TP-Link RE200 AC750, un modello plug-and-play semplice ed economico che non richiede nessuna conoscenza informatica per funzionare. Acquistalo ora su Ebay a soli 28,99 euro.

Questo elegante piccolo modello plug-in è alto solo pochi cm e largo circa 2,5 pollici, e ha un design sinuoso che ha un'attraente finitura ruvida. Non ha una spina passante per la presa a muro, e il design compatto gli permette di adattarsi praticamente ovunque, lasciando l'altra libera. Inoltre, il RE200 non dispone di antenne esterne, quindi non devi preoccuparti che si intromettano.

C'è un piccolo pulsante WPS sulla parte anteriore che ti permetterà di connetterti subito al router, oltre a luci di segnalazione per indicare la qualità della connessione del router e lo stato delle reti a 2,4 GHz e 5 GHz. Nella parte inferiore del dispositivo è presente una singola porta Ethernet, che è possibile utilizzare per collegare un dispositivo cablato per dargli accesso a Internet, nonché un pulsante per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali dell'extender.

Hai tre diverse opzioni per configurare TP-Link RE200, tutte piuttosto semplici. Con tutte e tre le opzioni, inizierai la configurazione in prossimità del tuo router. La prima opzione di configurazione ti consente di utilizzare l'app Tether di TP-Link per dispositivi iOS o Android. Ti collegherai alla rete Wi-Fi dell'extender, come indicato nelle istruzioni, quindi bisognerà completare i passaggi per collegarti alla tua rete Wi-Fi domestica.

Un'altra opzione è quella di utilizzare un browser web sul tuo computer, con un processo abbastanza simile da allora in poi tramite l'interfaccia web. Infine, la terza opzione consiste nel premere semplicemente il pulsante WPS sul router (se presente), quindi premere il pulsante WPS sull'extender. Questa è l'opzione più semplice, se il tuo router lo supporta. Acquistalo ora su Ebay approfittando dello sconto del 27%.

