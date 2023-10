Amplia le PORTE USB con lo SDOPPIATORE a META' PREZZO su Amazon!

Quando si ha a che fare con PC portatili, o ancora di più con dei Mini PC, la mancanza di porte USB potrebbe essere davvero importante, soprattutto perché è sempre necessario collegare diversi tipi di periferiche, che siano mouse, tastiere, chiavette, Hard disk esterni e così via. Per questo esistono HUB USB per moltiplicarle, e prenderne uno in offerta è ancora meglio!

Da oggi potrai acquistare in offerta su Amazon l'HUB USB di Hopday a soli 6,81€, con uno sconto del 46% sul totale, che ti farà risparmiare circa metà prezzo sul costo originale!

Moltiplica la comodità!

L'adattatore HOPDAY Hub USB 3.0 a 4 porte ti permette come già detto di moltiplicare con 4 porte USB 3.0 aggiuntive il tuo PC portatile o il tuo Mini PC. Prodotto compatibile con diversi tipi di periferiche e non, come tastiera, mouse, lettore di schede, HDD, stampante, webcam, ventola USB e cavi USB di varia natura.

Inoltre l'HUB USB di Hopday è compatibile con diversi sistemi operativi, e possiede la retrocompatibilità anche con le versioni precedenti di USB-A, come 2.0 e 1.1.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.