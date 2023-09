Amex Carta Platino Business: 1000€ di sconto sui tuoi acquisti

America Express è tornata con una nuova promozione, valida fino al 5 ottobre, per la sua Amex Carta Platino Business, regalando uno sconto di 1.000€ sugli acquisti, se viene effettuata una spesa totale di 50.000€ in un anno.

La carta ha una quota mensile di 60€, per un totale di 720€ l'anno, e consente di beneficiare di diversi vantaggi come la possibilità di accumulare punti per ottenere dei premi, protezioni anti frode e altro.

Amex Carta Platino Business nel dettaglio

Richiedendo Amex Carta Platino Business otterrete da subito diversi vantaggi. Il programma Membership Rewards consente di accumulare punti per ottenere premi dal catalogo o ulteriori sconti: riceverete 1 punto per ogni euro speso nei vostri acquisti.

Carta Platino Business permette anche di avere più tempo per le spese: fino a 58 giorni di tempo per pagare i vostri acquisti aziendali, senza alcun onere aggiuntivo. Avrete anche 150€ di voucher all'anno per i vostri viaggi e iscrizione gratuita di livello Prestige al programma Priority Pass.

Amex Carta Platino non si fa mancare protezioni e sicurezza per qualsiasi situazione. Fornisce un'assicurazione per gli inconvenienti e infortuni di viaggio, insieme a un'assistenza immediata e disponibile 24h 7 giorni su 7 per emergenze mediche, legali e personale all'estero.

È inoltre possibile avere delle carte supplementari da offrire ai collaboratori. Sono incluse nel canone 1 Carta Platino Business supplementare, oltre a 98 Carte Oro a cui è possibile fissare un limite massimo di spesa. Tutte le spese relative verranno riportate nell'estratto conto della carta principale.

Amex Carta Platino è dotata di tutti gli standard di sicurezza attuali. Gli acquisti sono protetti da SafeKey, una tecnologia che fa uso del metodo 3D secure per autenticare tutti gli acquisti, prevenendo possibili movimenti fraudolenti non autorizzati. Il servizio clienti è a vostra disposizione tutte le ore del giorno per tutti i giorni dell'anno, ovunque vi troviate. Tutte è gestibile con semplicità dall'app Amex per smartphone Android o iOS.

Richiedete ora la carta per approfittare della promozione!

