Amex Carta PAYBACK: ricevi fino a 75€ di buoni sconto in Punti

Vuoi ottenere vantaggi esclusivi e risparmiare sugli acquisti? Richiedi la Carta di Credito PAYBACK American Express entro il 17 dicembre 2023 e diventa Titolare per ricevere fino a 75€ di buoni sconto in Punti.

Tutti i vantaggi di Amex Carta PAYBACK

La Carta di Credito PAYBACK American Express è la scelta ideale per chi cerca un mix di vantaggi finanziari. Ad opzione rateale, con un TAN del 12% e un TAEG del 14,31% (3), questa carta offre una quota annuale gratuita, esclusiva per i clienti PAYBACK.

Con questa carta, la tua raccolta di Punti crescerà rapidamente e senza sforzi. Accumula Punti PAYBACK su tutti i tuoi acquisti, non solo presso i Partner del Programma.

Le caratteristiche principali includono una quota annuale di 0€, TAN/TAEG del 12%/14,31%, e la flessibilità di pagamento che ti consente di scegliere se saldare il saldo o pagare a rate.

Con 1 Punto PAYBACK ogni 2 euro spesi su tutti i tuoi acquisti, questa carta offre ulteriori benefici. Acquistando presso i Partner del Programma e utilizzando il codice a barre e il numero di carta fedeltà sul retro, accumulerai Punti 2 volte.

Non solo, avrai accesso a tanti Punti con oltre 350 Partner Online come Amazon, eBay, Booking.com, YOOX, Asos e altri.

La Carta di Credito PAYBACK American Express offre anche una Carta Supplementare inclusa, aumentando le tue possibilità di accumulare Punti.

Con assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti e servizi American Express per vantaggi riservati ai Titolari, questa carta ti offre una soluzione completa.

Il Servizio Clienti 24/7 è sempre a tua disposizione per rispondere alle tue domande e garantirti un'esperienza senza problemi. Non perdere l'opportunità di ricevere fino a 75€ di buoni sconto in Punti. Richiedi la Carta di Credito PAYBACK American Express e inizia a risparmiare oggi stesso!

