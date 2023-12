Amex Carta Oro: tutti i vantaggi di una carta di credito esclusiva

Se sei alla ricerca di una carta di credito che offra vantaggi straordinari, Carta Oro di American Express potrebbe essere la risposta alle tue esigenze finanziarie.

Approfitta dell'opportunità di richiederla entro il 16 gennaio 2024 per ottenere uno sconto speciale di 200€ su ogni acquisto effettuato nei successivi 3 mesi dall'attivazione.

Amex Carta Oro: accettazione globale e opzioni di pagamento flessibili

Riconosciuta in tutto il mondo, questa carta ti consente di effettuare acquisti sia in negozi fisici che online, oltre a permetterti di prelevare contanti sia in Italia che all'estero.

La sua flessibilità si estende ai pagamenti, con la possibilità di pagare il saldo in un'unica soluzione o optare per pagamenti rateali con un TAN/TAEG del 14%/24,19%. Inoltre, hai a disposizione una linea di credito personalizzata fino a 15.000€.

Tra i vantaggi riservati ai titolari, spiccano gli sconti annuali su concerti e viaggi. Annualmente, potrai usufruire di uno sconto di 50€ per prenotare hotel e voli, così come per l'acquisto di biglietti su Vivaticket. L'accesso a prevendite e promozioni speciali è garantito grazie a American Express Experiences.

Carta Oro ti concede l'accesso gratuito al programma Priority Pass, con cui si può entrare in più di 1.200 salotti VIP aeroportuali, con la concessione di due ingressi gratuiti ogni anno.

Altri vantaggi includono sconti esclusivi presso i partner Hertz e Avis per il noleggio auto, oltre a un credito fino a 100$ utilizzabile per servizi accessori dell'hotel o per migliorare la tipologia di camera, in base alla disponibilità, prenotando attraverso la sezione viaggi del sito di American Express.

Per ottenere Amex Carta Oro, è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra cui essere residenti in Italia, avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000€ e un IBAN SEPA collegato esclusivamente a un conto bancario.

Compila il modulo di richiesta online (bastano pochi minuti) per ottenere la tua carta entro breve tempo, pronta per essere utilizzata e sfruttata appieno.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.