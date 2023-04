American Express: scopri come ottenere 400€ di sconto

Qual è la carta di credito più esclusiva del momento? È American Express, che ha lanciato una nuova promozione: non solo potrai ottenere canone azzerato per il primo anno, ma riceverai anche una carta in metallo di alta qualità e uno sconto di 400 euro sui tuoi acquisti.

Richiedere Carta Oro American Express in metallo è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina dell'offerta e seguire le istruzioni riportate a schermo. L'offerta è a tempo limitato, perciò se vuoi avere tra le mani questa carta esclusiva, questo è il momento giusto per richiederla.

Tutti i vantaggi dell'esclusiva carta in metallo

Non solo la Carta Oro American Express è bella da vedere, ma offre anche una serie di vantaggi esclusivi che ti faranno sentire un vero VIP. Avrai la flessibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate, una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro e TAN/TAEG pari a 14%/24,19%.

Come titolare della Carta Oro avrai accesso a vantaggi incredibili come sconti su eventi Vivaticket, voucher viaggi da 50 euro, accesso gratuito a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo, copertura fino a 3.000 euro per spese mediche all'estero e Amex Offers con sconti e offerte tutto l'anno. Inoltre, ogni euro speso ti farà guadagnare un punto grazie al Club Membership Rewards, che potrai poi convertire in premi.

Ma la ciliegina sulla torta è lo sconto di ben 400 euro sui tuoi acquisti effettuati con la Carta Oro American Express. Tutto quello che devi fare è spendere almeno 8.000 euro nei primi 12 mesi dall'emissione e lo sconto verrà stornato nel primo estratto conto utile.

Per richiedere la Carta Oro American Express, ti basteranno pochi minuti e alcune informazioni bancarie. Ricorda che devi avere almeno 25.000 euro di credito annuale lordo, un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA e essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano. Non perdere l'occasione: scegli American Express e richiedi subito la tua Carta Oro in metallo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.