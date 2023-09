American Express Carta Oro: 200€ di sconto sugli acquisti annuali

American Express Carta Oro è la carta di credito gratuita per il primo anno, che offre sconti fino a 200€ sugli acquisti se vengono spesi 10.000€ nel corso dei primi 12 mesi dall'apertura. La carta offre una linea di credito personalizzabile, flessibilità di pagamento e la possibilità di accumulare punti per vincere dei premi.

La si può abbinare al proprio conto corrente già esistente, senza la necessità di aprirne un nuovo. Ecco cosa offre nello specifico.

American Express Carta Oro: sconto di 200€ nei primi 12 mesi di spesa

L'offerta con American Express Carta Oro è disponibile dal 7 settembre al 5 ottobre, e permette di ottenere 200€ di sconto sugli acquisti se viene fatta una spesa di 10.000€ nei primi 12 mesi. La carta di credito si abbina al proprio conto corrente, bancario o postale, a cui non deve corrispondere una carta prepagata.

Una volta collegata, assicura diversi vantaggi, come 50€ di buoni acquisto per Vivaticket, dando la possibilità di partecipare ai propri eventi preferiti, 50€ in voucher viaggi per prenotare ogni anno voli, hotel e auto a noleggio tramite la sezione viaggi del sito di American Express, e 149€ per i Priority Pass, che permettono di accedere a oltre 1200 salotti di lusso in tutto il mondo.

I vantaggi non si fermano tuttavia qui. American Express Carta Oro consente infatti di avere una copertura fino a 3000€ su spese mediche, un credito gratuito di 100€ da spendere in hotel e la possibilità di ottenere una camera migliore, se si prenota tramite la sezione viaggi presso una struttura aderente al programma. Gli sconti riguardano anche il noleggio di auto dai partner selezionati, come Hertz e Avis, oltre a offerte e sconti che è possibile ricevere tutto l'anno, senza voucher, codici e similari!

American Express Carta Oro garantisce i più alti standard di sicurezza, come una protezione antifrode in caso di uso illecito, che permetterà di avere gratuitamente una carta sostitutiva, una tutela per 90 giorni e fino a 2600€ in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato e un servizio clienti sempre disponibile.

Richiedetela ora attraverso la pagina dedicata!

