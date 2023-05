American Express: la carta di credito con 100€ di sconto sugli acquisti

La carta di credito è lo strumento migliore per chi effettua spesso acquisti, sia presso negozi online che fisici. Si tratta infatti della tipologia più sicura e più completa di funzionalità. A differenza delle carte di debito, dove i fondi vengono prelavati immediatamente, le spese vengono solitamente scalate alla fine del mese. La banca include di solito anche delle opzioni di sicurezza aggiuntive, che consentono di prevenire possibili acquisti fraudolenti e non autorizzati da parte di malintenzionati.

Se eravate alla ricerca di un buon prodotto, potreste considerare le carte di American Express. È possibile scegliere tra carta oro, carta platino e carta verde. Quest'ultima è perfetta per i clienti più comuni, che non hanno particolari esigenze. Scopriamo cosa offre!

Cosa ottenete con la carta di credito verde di American Express

Acquistando la carta di credito verde di American Express avrete innanzitutto il canone gratuito per il primo anno. Successivamente, il costo sarà di 6,50€ al mese. Effettuando acquisti fino a un minimo di 7000€ nei primi 12 mesi, potrete avere un ulteriore sconto di 100€ per i successivi. L'iniziativa Club Membership Rewards consente anche di accumulare punti con gli acquisti, che potranno essere spesi per ottenere viaggi o voucher. Ogni euro speso vi garantirà un punto accumulato.

Con la Carta Verde è anche possibile prenotare voli, hotel e noleggi direttamente dal sito di American Express. Il vostro volo o il vostro bagaglio è in ritardo per qualche motivo? Con l'assicurazione inconvenienti sarete tutelati anche in queste situazioni. La protezione di American Express include anche l'uso illecito della carta da parte di terzi, i vostri acquisti saranno protetti per 90 giorni. Sarete coperti da protezioni assicurative e dalla protezione antifrode.

Tutti questi servizi sono pensati per coprire qualsiasi tipologia di esigenza. L'assistenza clienti è inoltre sempre disponibile, 24 ore su 24, sia che vi troviate in Italia o all'estero, per far fronte a ogni richiesta di aiuto. Se i limiti della carta verde non dovessero bastarvi, potrete optare per la carta di credito platino o la carta oro, la più completa di tutte.

