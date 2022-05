AMD: un brevetto per l’overclock automatico delle RAM

Nel corso degli ultimi giorni, è emerso online un nuovo brevetto depositato da AMD relativo a una funzionalità che consente di overclockare in automatico la memoria RAM, una tecnologia che potrebbe permette praticamente a chiunque di spingere maggiormente le frequenze operative dei moduli.

AMD: nuova tecnologia per l'overlock della RAM

Andando più in dettaglio, la nuova funzionalità sarà in grado di testare la stabilità dei moduli RAM, generando delle impostazioni specifiche su ciascun sistema per memorizzarne localmente il profilo. Così si potranno “spremere” anche le memorie più economiche con profilo JEDEC senza alcun intervento da parte dell’utente, neppure per l'esecuzione dei test.

La tecnologia messa a punto da AMD consentirà al sistema di determinare la frequenza di overclock della memoria, selezionando le impostazioni più idonee per la latenza, al fine di superare il target di stabilità posto dallo stesso software. In seguito, verrà generato un profilo con le impostazioni precedentemente create da caricare ogni volta all'avvio del computer.

Automatizzando il tutto, diventa possibile ottenere con maggiore facilità prestazioni elevate in differenti configurazioni di sistema, una soluzione che risulta essere più flessibile rispetto a XMP di Intel, che fa uso di specifiche prestabilite tra i produttori.

Ovviamente, trattandosi ancora di un brevetto non è dato sapere quando, di preciso, la nuova tecnologia di casa AMD verrà effettivamente implementata, ma è lecito attendersi che possa giungere con l’uscita delle nuove CPU Ryzen 7000, successori della serie Ryzen 5000 che si può acquistare pure su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.