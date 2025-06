AMD Ryzen aggiorna i driver chipset: migliorata la sicurezza con CETCOMPAT

Maggiore sicurezza, stabilità ottimizzata e supporto esteso per la tecnologia CETCOMPAT. Questi sono i tre pilastri principali del nuovo aggiornamento rilasciato da AMD per i driver delle piattaforme AMD Ryzen. La versione 7.06.02.123 introduce miglioramenti significativi, con un focus particolare sulla protezione contro i malware, grazie all'implementazione del supporto CETCOMPAT per il driver PPM Provisioning File.

I dettagli sulla tecnologia CET

La tecnologia Control-flow Enforcement Technology (CET), inizialmente sviluppata da Intel, rappresenta un'importante difesa contro gli attacchi informatici che manipolano gli indirizzi di memoria o reindirizzano i programmi verso codice dannoso. Questa tecnologia, già disponibile su Windows 10 nelle versioni 20H1 e 20H2, viene ora estesa al driver responsabile della gestione del parcheggio dei core e dell'ottimizzazione energetica dei processori AMD Ryzen.

Ulteriori dettagli sull'aggiornamento di sicurezza

L'aggiornamento di sicurezza non si limita all'implementazione del supporto CETCOMPAT, ma include una serie di miglioramenti e correzioni per vari componenti, aumentando la stabilità complessiva del sistema. Di seguito, l'elenco dei driver aggiornati e le relative versioni:

Driver PPM Provisioning File: versione 8.0.0.53 (con supporto CETCOMPAT)

Driver AMD PMF-6000 Series: versione 24.0.6.0

Driver AMD S0i3 Filter: versione 4.5.0.1020

Driver AMD 3D V-Cache Performance Optimizer: versione 1.0.0.11

Driver AMD PMF-7040 Series: versione 24.2.6.0

Driver AMD PMF-8000 Series: versione 25.5.25.0

Driver AMD PMF Ryzen AI 300 Series: versione 25.6.28.0

Disponibilità e rollout

Gli utenti di sistemi Windows 10 e 11 a 64 bit possono già scaricare la nuova versione dal sito ufficiale AMD, dove sono disponibili anche le note di rilascio complete. L'aggiornamento garantisce la compatibilità con una vasta gamma di schede madri, incluse le serie A, B, X, Threadripper e WRX.

Questa iniziativa dimostra l'impegno costante di AMD nel rafforzare la sicurezza dei propri prodotti, rispondendo prontamente all'evoluzione delle minacce informatiche. L'implementazione del supporto CET per il driver PPM Provisioning File rappresenta un passo importante verso un'esperienza informatica più protetta e affidabile per tutti gli utenti di processori AMD Ryzen.