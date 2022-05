AMD Ryzen 7 3800X con socket AM4 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se stai cercando un processore potente, economico e sopratutto affidabile, il Ryzen 7 3800X è la CPU che fa per te. Attualmente lo puoi trovare in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima: solo 289 euro per uno dei processori più potenti sul mercato.

AMD porta il dial-up TDP a 105 W su questo mostro a 8 core e 16 thread e con una velocità di clock di 3.9Ghz+32Mb (Max Boost Clock: fino a 4,5 GHz), rendendolo un aggiornamento dal Ryzen 7 3700X da 65 W, praticamente lo stesso chip da 7 nm costruito con la microarchitettura Zen 2, ma con un TDP inferiore.

Delle prestazioni da vero TOP di gamma

Il Ryzen 7 3800X si trova appena sotto il Ryzen 9 3900X, che viene fornito con due die di calcolo a 7 nm legati da un I/O a 12 nm da 24 thread a 12 core. Inoltre prende i componenti necessari della microarchitettura Zen 2, che vanta una media del 15% in più di istruzioni per ciclo (IPC) e un processo a 7 nm e li stampa su un chip ad alte prestazioni.

Come gli altri chip Ryzen 7 e 9, il 3800X è dotato del potente dispositivo di raffreddamento Wraith Prism RGB, valutato per dissipare fino a 124 W se si alzano le ventole al massimo.

E se consideriamo il prezzo competitivo, l'interfaccia PCIe 4.0, la retrocompatibilità con la maggior parte delle schede madri con socket AM4, le funzionalità di overclocking sbloccate e il dispositivo di raffreddamento in bundle, la scelta è sicuramente la più conveniente.

Attualmente in promo su Amazon ad un prezzo davvero molto conveniente, approfitta anche della spedizione Prime e la consegna in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.