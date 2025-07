AMD porta Stable Diffusion 3.0 Medium sui laptop con Ryzen AI, tutti i dettagli della collaborazione

La nuova frontiera dell’intelligenza artificiale generativa si fa concreta e accessibile grazie a una collaborazione d’eccezione: AMD e Stability AI portano il modello Stable Diffusion 3.0 Medium direttamente sui laptop di ultima generazione, eliminando la necessità di connessione internet e cloud. Un cambio di paradigma per il settore, che consente a content creator e professionisti di operare ovunque, senza limiti e con la garanzia della massima privacy.

Una partnership chiave

La partnership tra questi due giganti tecnologici rappresenta un momento chiave per l’accessibilità dell’AI generativa. Grazie a una profonda ottimizzazione hardware-software, il nuovo modello Stable Diffusion 3.0 Medium è ora disponibile tramite la piattaforma Amuse 3.1, offrendo prestazioni elevate su dispositivi dotati di processori Ryzen AI e unità di elaborazione neurale XDNA 2.

Questo consente la generazione di immagini fino a 1024 × 1024 pixel, con la possibilità di raggiungere una risoluzione finale di 2048 × 2048 tramite una pipeline di upscaling dedicata, per un totale di 4 megapixel, ideale anche per la stampa professionale.

Elaborazione locale

Il cuore di questa innovazione risiede nell’elaborazione completamente locale: l’intero processo avviene sul proprio laptop, senza alcuna dipendenza dal cloud. Ciò garantisce tempi di risposta ridotti, maggiore controllo sui dati e la possibilità di lavorare in mobilità, caratteristiche particolarmente apprezzate dai content creator che desiderano mantenere la riservatezza dei propri progetti e non vogliono dipendere dalla connettività.

Per sfruttare appieno il potenziale di Stable Diffusion 3.0 Medium, è necessario disporre di hardware di fascia alta: nello specifico, un processore Ryzen AI 300-series o superiore, una NPU XDNA 2 con almeno 50 TOPS di potenza computazionale e almeno 24GB di RAM. Il modello, infatti, occupa circa 9GB di memoria durante la generazione delle immagini, una caratteristica che sottolinea l’importanza di una piattaforma hardware avanzata.

Esperienza utente ottimizzata

L’esperienza utente è stata ottimizzata grazie all’interfaccia Amuse 3.1 Beta, sviluppata da Tensorstack. Dopo aver installato i driver AMD Adrenalin Edition e il software Amuse, gli utenti possono attivare la modalità EZ Mode, impostare la qualità su HQ e abilitare l’opzione XDNA 2 Stable Diffusion Offload, ottimizzando così le prestazioni della NPU durante l’elaborazione delle immagini. Questa configurazione consente di sfruttare appieno le capacità del nuovo hardware, offrendo risultati di livello professionale in tempi ridotti.

Licenze e potenzialità

Dal punto di vista delle licenze, il modello viene distribuito secondo la Stability AI Community License, che permette l’utilizzo gratuito sia ai privati sia alle piccole aziende con un fatturato annuo inferiore al milione di dollari. È importante sottolineare che AMD avverte che i termini di licenza potrebbero essere soggetti a modifiche future, pertanto si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti per restare conformi alle policy di utilizzo.

Per dimostrare le potenzialità del sistema, AMD suggerisce di utilizzare prompt articolati come: “Close up, award-winning wildlife photography, vibrant and exotic face of a toucan against a black background, focusing on the colorful beak, vibrant color, best shot, 8k, photography, high res”. Questo esempio mette in luce la capacità del modello di interpretare richieste dettagliate e trasformarle in immagini realistiche e di alta qualità, valorizzando le potenzialità offerte dalla tecnologia BF16 per la gestione efficiente delle operazioni di calcolo.