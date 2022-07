AMD aggiorna Adrenalin Edition, supporta Windows 11 22H2

Coloro che utilizzano una scheda grafica a marchio AMD sul proprio computer saranno sicuramente ben felici di sapere che nelle scorse è stata rilasciata la versione 22.7.1 del driver Adrenalin Edition che porta in dote il supporto a Windows 11 22H2 in dirittura d'arrivo in autunno, un maggior numero di funzionalità e importanti ottimizzazioni per quel che concerne OpenGL.

AMD: le novità di Adrenalin Edition 22.7.1

Andando più in dettaglio, AMD ha innanzitutto implementato il pieno supporto alla prossima versione di Windows 11, ma anche provveduto ad aggiungere il supporto per Microsoft Agility SDK Release 1.602 e 1.606, compreso Microsoft Shader Model 6.7.

Inoltre, AMD ha anticipato gli aggiornamenti delle prestazioni di OpenGL che ha iniziato a testare il mese scorso con una versione pre-release. L’azienda ha mostrato i risultati delle prestazioni solo per Minecraft, che appunto sfrutta OpenGL, ma ora che è tutto ufficiale i risultati dei test della community dovrebbero fornire un quadro della situazione più chiaro in futuro.

Da notare che AMD ha introdotto pure una funzione denominata Noise Suppression che consente di ridurre il rumore audio di fondo dell’ambiente circostante tramite un algoritmo di deep learning in tempo reale, fornendo maggiore chiarezza d’ascolto e, di conseguenza, pure una migliore concentrazione sui contenuti, sia durante le riunioni virtuali con i colleghi di lavoro che durante le sessioni di gioco e in qualsiasi altra circostanza.

Tra le altre modifiche da segnalare vi sono il supporto Radeon Boost per Elden Ring, Resident Evil Village e Valorant insieme al supporto Radeon Super Resolution esteso ai notebook AMD con grafica ibrida e ai giochi che utilizzano la modalità finestrate senza bordi.