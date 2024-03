AMC+, ecco come accedere in streaming dall'Italia

Per gli spettatori italiani AMC+, la celebre piattaforma streaming statunitense con una vasta gamma di serie originali e trasmissioni in simulcast, non è altro che un "miraggio": i suoi contenuti, infatti, risultano bloccati per chi cerca di collegarsi dal nostro Paese.

Ma c'è una soluzione per aggirare queste restrizioni: utilizzare una VPN di qualità come AtlasVPN (in offerta all'86% di sconto) che ti consenta di mascherare il tuo indirizzo IP e far credere alla piattaforma che ti stai collegando da un'altra località, permettendoti così di sbloccare e accedere all'intero catalogo senza limiti.

Come accedere ad AMC+ con una VPN dall'Italia?

Per accedere al ricco catalogo di AMC+ dall'Italia, la soluzione è semplice: attivare una VPN come AtlasVPN e selezionare un server posizionato negli Stati Uniti. Questo stratagemma farà credere ad AMC+ che tu sia situato negli USA, consentendoti di accedere senza problemi a tutti i contenuti esclusivi offerti dalla piattaforma di streaming.

Ma perché proprio AtlasVPN? Perché questo provider si distingue per la sua affidabilità, velocità e convenienza: grazie alla promozione potrai risparmiare l'86% sul piano biennale, con prezzi a partire da soli 1,54 euro al mese, con ben 6 mesi gratuiti aggiuntivi. In più, è uno tra i pochi che offre l'accesso a oltre 1.000 server VPN, molti dei quali ottimizzati proprio per lo streaming.

A ciò si aggiungono larghezza di banda illimitata, che assicura velocità di connessione costanti e affidabili preservando la qualità dello streaming, e la sicurezza avanzata grazie a crittografie AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e tunnel realizzati da WireGuard. In più, AtlasVPN offre ampia compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi e dispositivi.

Grazie ad AtlasVPN, anche gli utenti italiani possono finalmente accedere al vasto catalogo di contenuti offerto da AMC+, semplicemente sottoscrivendo un abbonamento - in offerta a soli 1,54 euro al mese - e scegliendo uno dei server statunitensi disponibili.

