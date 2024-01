Amazon userà l’AI per aiutare gli utenti nell’acquisto di abiti online

Amazon sfrutterà l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti ad acquistare abbigliamento online. In un recente post sul proprio blog, l'azienda ha spiegato che sta utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni, intelligenza artificiale generativa e apprendimento automatico per alimentare quattro funzionalità AI che aiuteranno i clienti a trovare l’abito adatto ai propri bisogni. Questa nuova funzionalità dovrebbe provare a risolvere il problema dei resi di indumenti ordinati online. Secondo uno studio di Coresight Research, il tasso di tali resi è attualmente al 24,4% ed è in continua crescita. Per affrontare questa sfida, Amazon ha introdotto l’intelligenza artificiale nell’esperienza di acquisto online in quattro modi: consigli personalizzati sulle taglie, uno strumento “Fit Insights” per i venditori, evidenziazioni basate sull’intelligenza artificiale dalle recensioni di vestibilità lasciate da altri clienti e tabelle delle taglie ottimizzate.

Amazon: migliorare l’esperienza di vendita di indumenti online con l’AI

Con i consigli sulle taglie personalizzati, Amazon Fashion utilizza l’AI per sviluppare un algoritmo di deep learning che aiuterà i clienti a trovare la taglia più adatta a seconda dello stile. Questo sistema funziona considerando la relazione tra i sistemi di taglie dei marchi, le recensioni del prodotto e le preferenze di vestibilità del cliente. Le informazioni vengono combinate in tempo reale per suggerire la taglia più adatta a un cliente. Inoltre, si adattano al cambiamento delle esigenze di taglia del cliente. Tuttavia, questa funzionalità può essere imperfetta se un membro della famiglia acquista regolarmente per un altro. La funzionalità “Fit Review Highlights” potrebbe risolvere questo problema. Questa estrae informazioni sulla vestibilità dell'abbigliamento dalle recensioni dei clienti, inclusi aspetti come la precisione delle taglie, la vestibilità dell'indumento su aree specifiche del corpo e l'elasticità del tessuto. Infine, L’AI riassume i risultati per renderli più comprensibili dagli utenti.

Amazon sta anche sfruttando l’AI per migliorare le tabelle delle taglie sul proprio sito. Grazie a LLM Amazon Fashion estrae e ottimizza le tabelle delle taglie dei prodotti da più fonti e poi trasforma i dati in taglie standardizzate. Inoltre, con lo strumento “Fit Insights” di Amazon, i venditori possono comprendere le esigenze di vestibilità dei clienti, in modo da migliorare il modo in cui comunicano loro la taglia dei vestiti. Inoltre, Amazon utilizza LLM per estrarre e aggregare il feedback dei clienti su vestibilità, stile e tessuto oltre a resi, analisi delle tabelle delle taglie e recensioni dei clienti. L’AI potrà anche identificare eventuali errori nelle tabelle delle taglie del marchio. Infine, Amazon ha anche introdotto strumenti AI per aiutare i venditori a scrivere le descrizioni dei prodotti e migliorare le immagini dei prodotti. Quest'ultimi potrebbero aumentare le percentuali di clic del 40%, secondo quanto stimato all'epoca dal rivenditore.