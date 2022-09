Amazon, tutte le novità annunciate: ci sono anche i nuovi Echo Dot e il Kindle Scribe

Il tanto atteso evento di settembre di Amazon non ha deluso le aspettative, e come ipotizzato negli scorsi giorni da diverse testate internazionali non è stata avara di novità. Il colosso di Seattle, come vi abbiamo raccontato su queste pagine in tempo reale, ha infatti presentato una serie di nuovi dispositivi al pubblico internazionale, un mix frutto dell'evoluzione di device già esistenti e di prodotti completamente inediti. Per il mercato internazionale, quindi, sono stati annunciati nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio, Echo Studio con tecnologia audio potenziata, Kindle Scribe, nuovi Fire TV Cube e Telecomando Vocale Alexa Pro, Fire TV su Echo Show 15 e una nuova funzionalità Alexa. Eccoli nel dettaglio.

Amazon, tutti gli annunci dell'evento di ieri sera

Amazon ha presentato quindi una serie di nuovi dispositivi ed esperienze pensati per rendere la vita più semplice e divertente, e mantenere i clienti sempre connessi. A partire dalla nuova generazione di Echo Dot ed Echo Dot con orologio, progettati per offrire ulteriori modi per sfruttare la comodità di Alexa in ogni stanza della casa, per poi passare a Echo Studio con tecnologia audio potenziata.

Questo device dà vita ad un suono ancora più immersivo grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e al miglioramento dell’estensione della gamma di frequenze supportate.

Il tutto passando per il nuovo Kindle Scribe – il primo Kindle per la lettura e la scrittura – fino ad arrivare alla line up di Fire TV, con l’introduzione di Fire TV Cube di terza generazione – il lettore multimediale per lo streaming più potente della gamma Fire TV – e il nuovo telecomando vocale Alexa Pro – un telecomando premium che include la nuova funzionalità Trova il mio telecomando e pulsanti personalizzabili. Inoltre, l’esperienza Fire TV sarà disponibile prossimamente anche su Echo Show 15 ed è in arrivo una nuova funzionalità di Alexa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.