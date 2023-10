Amazon testa robot umanoidi nei suoi magazzini

Amazon ha iniziato a testare i suoi nuovi robot umanoidi che lavoreranno insieme agli esseri umani negli stabilimenti del gruppo. L’annuncio è arrivato lo scorso 18 ottobre nel corso dell’evento Delivering the Future di Seattle e presto potrebbero essere utilizzati stabilmente nei vari centri statunitensi. Digit (questo il nome dei robot) sono stati realizzati dalla start-up Agility e, nel corso degli ultimi mesi, hanno fatto passi da gigante. Già lo scorso aprile, Amazon ha nominato Agility come uno dei primi cinque destinatari dell’Industrial Innovation Found da 1 miliardo di dollari dell’azienda. Anche se ciò non garantisce che la società di Jeff Bezos utilizzi in futuro la tecnologia di Agility, è un chiaro segnale di come il gigante dell’e-commerce sia interessato al potenziale di questa start-up e dei suoi robot.

Amazon: i robot non sostituiranno gli esseri umani

Digit è un robot con due gambe e due braccia. È alto 175 cm e riesce ad afferrare, spostare e maneggiare oggetti fino a 16 kg negli spazi dei magazzini. Come ricorda Amazon nel suo blog ufficiale: “Le sue dimensioni e la sua forma sono adatte per gli edifici progettati per gli esseri umani e ciò può essere una grande opportunità per modulare una soluzione di manipolazione mobile, come Digit, che può funzionare in collaborazione con i dipendenti. Il nostro utilizzo iniziale di questa tecnologia sarà quello di aiutare i dipendenti nel riciclo delle borse, un processo altamente ripetitivo di raccolta e spostamento delle borse vuote una volta che l'inventario è stato completamente prelevato dalle stesse”.

Fino ad oggi, Amazon ha utilizzato soprattutto robot su ruote (750.000 nei vari centri del gruppo). L’arrivo di robot come Digit, che camminano su due gambe, apre molte altre possibilità. Bisogna comunque considerare, che si tratta ancora di una fase di test. Non è chiaro se questi robot umanoidi alla fine vengano effettivamente utilizzati nei magazzini. Gli spazi (come scaffali, larghezza dei corridoi, scale, ecc.) sono progettati da esseri umani per altri esseri umani. Se i robot su due ruote fanno fatica a muoversi, quelli umanoidi potrebbero farlo senza problemi. Ciò sarà sufficiente per utilizzare stabilmente i robot come Digit? In un futuro prossimo questi robot sostituiranno davvero gli esseri umani? In molti, soprattutto i dipendenti Amazon, hanno paura di ciò che potrà accadere. Per sapere se queste preoccupazioni sono davvero fondate, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.