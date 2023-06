Amazon, tablet da 10'' al prezzo FOLLE di 59€ col coupon sconto

Lectrus Tablet 10 pollici è un tablet Android PC che offre una varietà di funzioni e prestazioni per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Con il suo schermo IPS da 10 pollici con risoluzione 800 x 1280, ti permette di goderti immagini chiare e dettagliate per la visualizzazione di video, foto e altro ancora.

Questo tablet è alimentato da un processore Octa-Core da 1,6 GHz, che offre prestazioni fluide e veloci durante l'utilizzo delle applicazioni e la navigazione sul web. Con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile fino a 128 GB tramite scheda microSD), hai spazio sufficiente per archiviare le tue app, file, foto e video preferiti. E sai quanto spendi per tutto questo? Appena 59€, tutto incluso! Allo sconto del 13%, infatti, devi aggiungere il coupon in pagina di 10e che portano il costo totale così in basso.

Tablet da 10 pollici: economicissimo ma prestante

La batteria da 6000 mAh ti offre una durata di utilizzo prolungata, consentendoti di utilizzare il tablet per lungo tempo senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, supporta la connessione Wi-Fi dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz, che ti consente di navigare su Internet in modo rapido e stabile.

La fotocamera posteriore da 5 MP ti consente di scattare foto e registrare video con una qualità decente, mentre la fotocamera frontale da 13 MP è ideale per le videochiamate e i selfie. Con la connettività Bluetooth e GPS integrata, puoi connetterti a dispositivi esterni come auricolari, altoparlanti e utilizzare le funzionalità di navigazione.

Il tablet 10 pollici esegue il sistema operativo Android, che ti offre un'ampia gamma di app disponibili attraverso il Google Play Store. Puoi accedere a giochi, social media, app di produttività e molto altro ancora per soddisfare le tue esigenze e divertirti. Insomma, come potete vedere il tablet Lectrus è una scelta conveniente per coloro che cercano un tablet Android con prestazioni decenti, un ampio spazio di archiviazione e una buona durata della batteria.

