AMAZON SVUOTATUTTO: 10 offerte TOP di oggi fino al 72% di SCONTO

Oggi è tempo di grandi offerte su Amazon e in questo articolo andremo a ricapitolare i migliori 10 sconti e i migliori 10 prodotti che vengono proposti ad un prezzo ribassato. Si tratta di prodotti del mondo tech, hardware e non solo.

La top 10 delle migliori offerte di oggi su Amazon

C'è un'enorme varietà di prodotti oggi in offerta su Amazon, sia appartenenti al mondo tech e non. Partendo da mouse, smartphone e prese smart, passando per agende, cavi e finendo ai Mini PC, ecco tutti i singoli prodotti con la percentuale di sconto e il prezzo finale d'acquisto evidenziati. Scopriamoli insieme:

Mouse Logitech: il mouse Logitech G502 da gaming è scontato del 46% per un costo finale di 49,99€.

Motorola G54: lo smartphone targato Motorola è scontato del 7% per un prezzo totale di 155€.

microSD da 128GB: Amazon applica uno sconto del 39% sulla microSD SanDisk da 128GB, prezzo finale di 18,32€.

Cavi USB-C: due cavi USB-C, entrambi lunghi 1M, scontati del 15% e venduti a 6,79€.

Mini PC Acemagician: il Mini PC in questione è dotato di un i9, 512GB di SSD e 16GB di RAM: 50% di sconto e prezzo di 479,50€.

Presa smart TP-Link: la presa intelligente con comando vocale in sconto del 41% per un costo totale di 9,99€.

Agenda Moleskine: la piccola e stilosa agenda Moleskin rosso scarlatto, viene scontata del 50% per un prezzo finale di 11,90€.

iPhone 15 Pro: il top di gamma di Apple è in sconto su Amazon dell'11% per un costo totale di 1099€.

Xiaomi Redmi Note 11S: lo smartphone Xiaomi è in maxi sconto del 36% e venduto alla cifra d'acquisto di 143€.

Mini proiettore: il mini proiettore WiFi Bluetooth è in super sconto del 72% per un costo totale di 129,99€.

Questi erano 10 prodotti in offerta, le migliori disponibili oggi su Amazon, appartenenti al mondo tech e non solo.

