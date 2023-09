Amazon SVUOTA TUTTO: 5 gadget a meno di 15,99€, PREZZI RIDICOLI

In questo articolo presenteremo una lista di 5 gadget messi in offerta da Amazon, il costo più alto sarà di 15,99€, perciò si tratta di una serie di prodotti che non superano questa cifra e che anzi, rappresentano una grande opportunità in termini d'offerte.

5 gadget a prezzi stracciati su Amazon

Il primo prodotto che vogliamo segnalare è un Mouse wireless ricaricabile con Batteria Li-polymer da 700 mAh ad alte prestazioni, più sicura e con durata doppia. La funzione di auto-sleep incorporata consente di prolungare la durata del singolo utilizzo. Proposto a 15,19€ con uno sconto totale del 5% al quale si può cumulare un ulteriore coupon del 10%.

Il secondo prodotto di questa lista è un particolare orologio digitale per bambini. Presenta una superficie in resina ad alta trasparenza e una superficie digitale chiara. Il cinturino in silicone di questo simpatico orologio adotta il classico design dei cartoni animati 3D e presenta la decorazione di un unicorno. Il prezzo è davvero ridicolo: solo 8€!

Il terzo gadget della lista è un Lettore CD e Masterizzatore DVD esterno per PC. Non richiede driver aggiuntivi, dotato di funzione plug and play. Dimensioni portatili e può essere portato con te o messo in una borsa da viaggio. Proposto al 34% di sconto per un prezzo finale di soli 14,70€.

Siamo al penultimo prodotto di questa nostra lista di gadget a meno di 15,99€, si tratta di una sveglia digitale con la capacità di può proiettare l'ora in modo ultra chiaro sul soffitto o sulla parete a una distanza compresa tra 2 e 5 metri. Il prezzo è di 15,99€ per uno sconto del 20%.

E ora l'ultimo gadget in lista che renderà le vostre passeggiate in bici più sicure e... luminose! Si tratta un set di luci anteriori e posteriori con 2 LED principali e 19 LED ausiliari controllati da interruttori indipendenti e batteria di grande capacità da 1100 mAh. Prezzo finale: 15,19€!

Questa era la lista con 5 gadget sotto i 15,99€, si tratta di una lista di prodotti in offerta e che rappresentano delle curiose possibilità di portarsi a casa dei dispositivi a prezzi stracciati!

